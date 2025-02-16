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16/02/2025

美國的貿易大棒也把自己打下神壇

#陶冬天下 #關稅戰 #鮑威爾 #通脹 #對等關稅 #大國博弈 #特朗普 #聯儲局 #減息
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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　特朗普關稅戰的大棒繼續亂揮。上周白宮宣布對所有鋼鋁產品徵收25%關稅、對主要交易夥伴進行對等關稅調查，並對汽車、半導體和藥品另行徵收關稅。不過，股市債市似乎已經有點無感了，彭博通訊社直稱「無畏的華爾街交易員」不當貿易戰一回事了，美股聚焦盈利，上周漲；美債聚焦通脹和零售，先升後跌。

 

　　中東形勢稍穩，油價也趨穩。黃金價格在連續上漲後，動力略減。美元匯率高位回落，日圓領漲。美國零售增長跌幅，為兩年來最大，不過加州山火和冬季暴寒干擾了數據。

 

　　美國1月通貨膨脹再次反彈，並超越了分析員的預期。CPI按年增長3.0%，核心CPI按年升3.3%，vs分析員預期的2.9%和3.1%。數值超預期，多少是一個意外，但也不必太當真。正常情況下，許多包裝製品在年初加價，今年更多。雞蛋價格受到禽流感衝擊，漲價53%，同時二手汽車和飛機零件價格也拖累了整體數字。

 

　　CPI公布前，市場預期美國聯儲局在9月恢復減息，數據公布後，期貨市場的預期往後推到10月作今年首次降息。真正有趣的是，市場對接下來的降息路徑完全沒有共識。從期貨市場定價看，第二次減息概率達到100%的時間點要等到2026年12月。這種定價，應該理解為交易員對未來利率走勢也把握不住，退場觀望氣氛濃厚。的確，利率掉期的成交量萎縮。

 

　　擺出觀望架勢的不只是交易員，還有聯儲局主席鮑威爾。他在上周兩日的國會聽證會中表示，通脹已有明顯回落，但是還沒有達到滿意的水平，因此政策利率應該維持在抑制狀態。至於何時重啟減息，一切取決於經濟數據。聯儲局不僅觀望物價水平的回落，也同時在觀望特朗普新政給美國經濟帶來如何的衝擊。

 

　　鮑威爾一再強調，聯儲局置身於政治之外，不揣測政府政策，只根據相應的通脹和就業數據來調整貨幣政策。距離聯儲局大樓不遠的白宮，卻老實不客氣地干預起鮑威爾的活兒。特朗普在他的社交平台鼓譟利率應該下降，「與關稅政策齊頭並進」。特朗普明白，自己炒不掉鮑威爾，但不會改變其行事方式。鮑威爾強調政策不受影響，最終還是會就範的，當然前提是通脹治理有新的較大進展。

 

　　在未來數月，傳統意義上的通脹數據對聯儲局決策不太重要，FOMC更關心的是政策不確定性以及由此產生的物價衝擊。除非就業市場突然坍塌，或者金融市場驚現系統性風險，聯儲局估計都會靜觀其變。筆者看來，特朗普內閣的各項政策到年中應該顯出端倪，加上一兩個月的市場預警，9、10月FOMC可以回歸正常操作，決策程式毋須被政策不確定性所挾持。

 

奉行單邊主義的特朗普，為了商業利益，不惜犧牲地緣政治的長遠戰略利益。(Shutterstock)

 

　　特朗普上周簽署了備忘錄，啟動「對等關稅」(reciprocal tariffs)計劃，將美國與其他交易夥伴彼此徵收的關稅率拉到對等水平。其他國家對美國多徵關稅，美國就對等地徵收對方關稅。如果非關稅政策帶來不公平貿易，包括增值稅(VAT)，美國也將徵稅反擊。白宮將致力於堵塞繞道貿易，即通過第三國向美國發送產品以規避美國關稅。同時，美國將對汽車、半導體和藥品加徵進口關稅。

 

　　特朗普稱，「想要一個公平的競爭環境，只要是在美國生產製造，就不需要面對關稅。許多國家多年來都對美國有不公平的待遇，對等關稅的方法將為美國貿易帶來和平與繁榮」。這是大蕭條時代之後，美國最大的一次關稅行動，最快可以在4月2日生效。

 

　　從加權平均關稅稅率角度看，印度、韓國、巴西、越南、墨西哥、加拿大、英國、中國、歐盟的最惠國貿易加權關稅稅率均高於美國，其中印度、韓國、巴西、越南的加權平均關稅稅率超過5%，明顯高過美國徵收的2.2%關稅。從貿易逆差角度看，在2023年，中國、墨西哥、越南、德國、日本、愛爾蘭、加拿大、韓國、台灣和意大利名列前十位。

 

　　以特朗普政府針對墨西哥、加拿大的關稅打法判斷，此次對等關稅可能試圖通過強烈手段，逼迫貿易國減低對美關稅稅率，並在其他美國關心的議題上配合。關稅被當作籌碼，而未必是最終目的，但不排除不願就範的國家被調高稅率。

 

　　這次對等關稅所針對的，是美國主要交易夥伴，其中多數是戰略盟友。此舉再次佐證了特朗普的單邊主義傾向，為了商業利益，不惜犧牲地緣政治的長遠戰略利益。戰後美國通過出讓本土市場來搭建貿易秩序的做法被徹底摒棄，大棒取代了胡蘿蔔。在極端施壓之下，歐洲日本等最終估計都會選擇妥協，但是美國的貿易大棒也把自己打下神壇。戰後70餘年的全球化，已經漸行漸遠。

 

*本周焦點*

 

　　慕尼黑安全會議，尤其是關於俄烏談判的進一步消息。同時關注日本GDP、FOMC會議紀要和澳洲減息。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘

 

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