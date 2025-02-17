【FOCUS】阿里夥蘋果VS騰訊接DS，暗戰未來AI代理

眼見阿里巴巴（09988）股價周一刷新129.5元的三年新高，去年第四季減持、清倉的一眾外資或齊追悔莫及。但投資永遠是往前看，處於2017年6月以來最超買狀態的阿里，未來立定潮頭的關鍵，直指與蘋果的深度合作。而跟其明爭暗鬥多年的騰訊（00700），周六（15日）開始在微信測試接入DeepSeek的「AI搜索」功能，對移動消費生態的潛在影響不容低估。

蔡崇信：加速智能體普及

阿里巴巴股價年初至今王者歸來式表現，令去年第四季減持的淡馬錫、「大空頭」Michael Burry，以及清倉的對沖基金新星Keystone、景林資產、索羅斯資本（由索羅斯之子創立），盡顯「看走眼」，其中隱情或許要待周四（20日）晚最新季報揭盅，才能找尋一些蛛絲馬跡。

跟蘋果的深度合作，正正是未來普及阿里系AI智能體的關鍵。

從1月底發布通義千問Qwen 2.5大模型聲稱超越DeepSeek V3，到創始人馬雲上周現身阿里總部所在的西溪園區，再到今早成為最高層企業家座談會的座上賓，都可視作股價飆升五成的催化劑。但正如集團主席蔡崇信所稱，未來將加速基於特定任務的專有AI模型與智能體（AI Agent，又名AI代理）的普及。而跟蘋果的深度合作，正正是未來普及阿里系AI Agent的關鍵。

終極目標「對話即執行」

何謂AI代理？即是收到人類指令後，自行計劃、自主決策、採取行動、完成任務，簡而言之，終極目標是實現「對話即執行」。想像一下，當你告訴AI代理「晚餐後想看XX電影」，AI代理立刻根據你的位置，在附近電影院選位、購票，並且順帶推薦周邊餐廳，甚至提前幫你取號、點餐。

騰訊在微信測試接入DeepSeek「AI搜索」功能，或是為下一步將此國民應用打造成AI代理鋪路。

騰訊在微信測試接入DeepSeek「AI搜索」功能，或亦是為下一步將此國民應用打造成AI代理鋪路。未來微信不再只是「傳聲筒」或公眾號/視頻號的單向輸出，而是有能力根據用戶的指令（對話）做出執行，AI加持的技術進步可能造就新的權力轉移－－由互聯網平台至AI代理。

AI代理終端主宰利益分配

試想，當過往通過美團、餓了麼點外賣、通過携程/去哪兒訂酒店、通過淘寶/京東/拼多多網購、通過滴滴/高德地圖打車等，統統可經過AI代理「說話」即可完成，勝出的關鍵不再是擁有更多的DAU（日活用戶），而是誰得到AI代理更多的推薦，最終的利益分配者或許是微信、或許是iPhone、或許是別的AI代理終端。

一旦此情景成真，AI代理不單將改變人們的工作方式、消費習慣，更將改變個人、品牌建立影響力、獨特性、定價權的方式。由此衍生的問題是，誰來負責AI代理的監管和倫理？而人類又會否心甘情願將自己獲取資訊、日常決策、思考創作等決定權，拱手相讓虛擬的代理？

撰文:金子安