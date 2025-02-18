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18/02/2025

民進黨主動獻保護費乞憐

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　特朗普上任後關稅戰流彈四射，自詡和美國同屬民主價值聯盟的民進黨當局，亦無法倖免，終於被迫交「保護費」。

 

　　特朗普上周宣布「對等關稅」(Reciprocal Tariff)計劃，下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，並再度點名台灣搶走美國的芯片生意。賴清德隨即舉行臨時「國安會議」，宣布將軍費增加到本地生產總值(GDP)3%，形同先主動獻出保護費，希望美國老大哥對台灣芯片業手下留情。

 

　　有別於加拿大和墨西哥，她們面對特朗普揮舞加稅大旗，都先表達強硬態度回應，後續以協商解決問題，民進黨當局竟根本省略討價還價的步驟，選擇乖乖就範。

 

特朗普點名台灣芯片業搶走美國生意，賴清德即乖乘提高軍事預算繳交「保護費」。

 

　　筆者認為，賴清德的決定未必能讓台灣逃過一劫，原因在於軍費佔GDP 3%是拜登時期的要求，特朗普競選時期接受《華盛頓郵報》(The Washington Post)專訪時提到，台灣的軍費應提升至GDP的10%。以特朗普獅子大開口的商人個性，不可能滿足於3%，隨時會要求台灣再加碼。

 

　　民進黨要增加軍費，面臨更大的問題是立法院由國民黨和民眾黨控制，預算隨時會遭到否決，連帶讓美方視為台灣不願承擔足夠的防衛責任，進而影響美方的軍事承諾，甚至干擾台美其他在經濟科技合作的談判。

 

　　而就算在野黨以大局為重，通過預算，錢從何處來也是大問題。

 

　　台灣今年度軍費4760億新台幣（約港幣1122億），佔GDP約2.45%，要達到GDP的3%，還要追加至少1050億新台幣（約港幣248億）。台灣的軍事專家揭仲就以GDP每年成長百分之二來計算，2026年與2027年3%軍費的金額分別為8093億（約港幣1908億）與8255億（約港幣1946億），以目前政府部門編列的收支根本無法因應，只能以特別預算方式籌足。所謂特別預算，大多是指舉債方式，這樣漫無止境的增加下去，結果只有債留子孫。而且這也只是以GDP的3%來計算，如果特朗普「仁慈」一點，最後只要求加到5%而非10%，除了每年舉債外，包括社會福利、醫療、教育以至基礎建設預算都會受到嚴重排擠。大家辛苦賺錢交的稅金，大部分都用來孝敬美國軍火商。

 

未來如台灣將軍事預算增至GDP的5%，勢必排擠政府部門的社會福利和教育等支出。

 

　　賴清德先舉白旗投降，其實可能無助於解決美國要對台灣芯片業開刀的政策。從近期傳出，美方有意讓台積電和英特爾(Intel)合併等消息來看，特朗普要的不只是台灣高科技公司到美國設廠生產，而是這些先進技術全部要被美國老大哥掌握。

 

　　近年無論美國民主黨或共和黨政客的發言，可以看出台灣之所以對美國具有非常高戰略價值，並非民進黨口中的民主價值同盟，更非所謂身處第一島鏈的重要戰略位置，而是台積電的不可替代性。如果在美國的壓力下，所有研發和先進技術都被美方掌握，台灣對美國的重要性將大幅減少，一旦台海發生戰爭，美軍願意提供的協助當然會大打折扣，更遑論替一個沒有高科技利用價值的島嶼和北京開戰。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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