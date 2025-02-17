消委會收多宗體檢服務投訴，有中心疑誇大病情助促銷

香港人愈來愈注重身體健康，往往都會參加不同形式的體檢服務計劃，定期進行身體檢查，及早發現問題就可以即時解決。最新一期消委會報告，提到消費者委員會屢次接獲與體檢相關的投訴，包括職員誤指婦科檢查毋須避開經期，引致檢測結果不準確等情況出現。

消委會公布，過去有關體檢投訴，除了有職員誤指婦科檢查毋須避開經期，引致檢測結果不準確之外；更有個案於兩間中心進行同款檢查卻出現不同結果，使體檢報告的真確性成疑；以及職員涉嫌誇大病情並提議加購檢測項目，投訴人要求取消遭拒絕等。

消委會敦促業界醫療檢查乃專業服務，要時刻緊記秉持崇高的良好操守及行為標準，必須為消費者提供清晰準確的檢查結果及分析。業界必須立即糾正，嚴管職員操守和業務運作。同時亦公開了部分個案，以供參巧。

個案一：

投訴人打算到 A 體檢中心進行與卵巢相關的體檢項目，當中包括被視為卵巢功能指標的抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢測，以及 CA125 卵巢癌指數血液檢測計劃，收費$980。投訴人在購買前特別向中心查詢，進行檢測時是否需要避開經期，職員回應不需要，於是預約了於月經期間抽血檢測。職員其後解釋報告時指出其 AMH 值只有同齡正常水平約三分之一，而 CA125 癌指數更遠高於正常水平，遂建議投訴人立即進行更詳細的檢查，否則日後要自行承擔健康風險。

投訴人認為職員態度惡劣並有危言聳聽之嫌，當日未有加購其他項目，並馬上約見家庭醫生，得知 CA125 癌指數檢測其實不宜於月經期間進行，否則數值可能會偏高。家庭醫生亦表示中心所引述的 AMH 參考值有誤，遠高於投訴人同齡正常水平的正確參考值，投訴人的 AMH 值屬正常水平。

投訴人質疑 A 中心的專業性及謹慎度，遂向消委會投訴並要求退款。 A 體檢中心回覆消委會表示，已就事件作內部調查，但並沒有就職員指「檢測毋須避開經期」及「AMH 指數正確參考值」作任何解釋與回應。最後雙方同意進行退款，個案得以解決。

個案二：

投訴人向 B 體檢中心購買了合共 $7,800 的婦科檢查服務，包括乳房超聲波及女士癌指標檢測等多個項目。超聲波報告顯示投訴人總共有 8 顆乳房結節， 其中一顆直徑更達 5.7 厘米，職員於是建議她再作進一步檢測。投訴人為安全起見，前往另一體檢中心再作乳房超聲波檢查，報告卻顯示類似的結節只有 3 顆，而最大一顆的直徑是 3.4 厘米。

投訴人有見兩份報告的結果差異顯著，懷疑 B 中心有心利用消費者對身體狀況的擔憂，從而銷售更多體檢項目，因此向消委會尋求協助並要求退款。 B 體檢中心否認報告有任何出錯或存在欺騙成分，並強調中心內所有醫療人員均為政府註冊的專業人士。兩份報告出現數值上的差異，可能因投訴人的身體狀況正處於不同時期（例如月經前後）、超聲波探頭的按壓方向等不同因素所致。經消委會調停後，B 中心同意退款以表尊重，個案得以解決。

個案三：

投訴人參加了 C 體檢中心價值$500 的基礎身體檢查計劃，當中包括一項肝臟的超聲波檢查。事後職員告知投訴人，肝臟有兩個肝囊腫，並建議額外進行癌指數檢測。投訴人猶豫不決，職員此時表示無論去那裡檢查結果都不會改變，並指出可以為 60 歲以上的投訴人提供半價優惠。

於是，投訴人在極度擔憂和恐慌的心情下即場支付了 $800 進行肝癌檢測。隨後投訴人諮詢了醫生意見， 發現原來肝囊腫又稱「肝水泡」，一般只需定期追蹤，極少會轉化為癌症。投訴人認為中心職員有意誤導，便向中心要求取消加購的癌細胞化驗項目，惟被中心以血液樣本已送往化驗所為由拒絕，投訴人於是向消委會投訴。

C 體檢中心回覆消委會時強調，沒有強迫客戶進行任何測試，相信當中可能存在言語上的誤會。經過消委會進一步調停後，中心願意退款，個案最終得以解決。

消委會表示消費者定期進行身體檢查主要目的是希望及早發現潛在健康問題，及早對症下藥。若檢查報告結果不準確，不但損害消費者對自身健康狀況的知情權， 更有機會拖延病情，影響健康。

消費者在選擇體檢計劃時可參考以下建議：





進行身體檢查前，宜先聽取醫生的專業評估及建議，再選擇適合自己的體檢項目，以免進行不必要或具入侵性的檢測，浪費金錢和時間之餘，更有可能引致不必要的憂慮。

挑選項目時，可以多加留意檢查是否由醫生或醫護人員進行。購買後，亦應保留所有收據和體檢報告，以作日後追討的憑證；