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18/02/2025

It’s about time

#退休 #理財 #快樂退休 #抗癌 #前列腺癌 #銀髮族
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

　　今日嘅標題人物，並非我，而是小弟老友。

 

　　同齡老友群中，有句人人共鳴的口頭禪——係時候喇⋯⋯about time。

 

About time，時候到了，右邊的年輕人不會明白，左邊的暮者點滴在心頭。

 

　　年輕時不會明白乜叫about time，但60歲開始，你就會發覺身體所有器官走下坡。去到七十，每次老友聚會，就有以下現象——每3個月，有一個拜拜上天堂；每兩個月，有一個通知大家患咗癌症；每一個月，有一個剛跌倒，或斷骨或穿頭，或成棚牙飛脫。

 

　　離世、重病、跌倒，全部都是人生中因about time而來，無論你願不願意，都得面對。

 

朋友紛紛離世、跌倒及患癌，願不願意，也得面對。

 

　　悲觀者，會呼天搶地不停埋怨，搞到抑鬱。

 

　　樂觀者，則會「欣然接受」。我嘅朋友，物以類聚，多屬後者，鋪鋪殺到埋嚟就硬食，更勁嘅，竟能笑笑口面對。

 

同一件事，總有兩個角度看，一切視乎性格與心態。

 

　　其中一位表表者為查錫我大律師，與癌魔搏鬥半世紀，一次一次又一次領嘢，不單無倒下，反之，頻頻四出做講座，將與死神搏鬥嘅心得，四出分享，更頻頻探同路不幸之人，給予鼓勵。老查如今70多歲，仍然健在，深覺每天都是賺回來，故此，絕無長嗟短嘆，只會將生命用到盡。

 

我的朋友查錫我大律師，典型「苦難專家」，一次一次又一次與癌魔搏鬥，仍能樂觀面對，笑看人生，以拯救苦難同路人為終生志向。

 

　　剛剛，又收到一位充滿幽默感嘅老友A哥信息：「碌Sir，我第三次中癌症喇，今次係前列腺，哈哈，剛剛出晒報告confirm，即與醫生約好期施手術，4月開刀，喂喂，行刑前先帶我食番兩餐正嘢先啦。」

 

　　係咪犀利，竟然用咁嘅語氣、咁嘅心態去面對第三次癌症，我怎可以不速速安排兩餐勁嘅畀佢歎？

 

　　前列腺癌在男長者中，非常普及。通常醫生會按年齡按輕重給予意見，未必提議施手術，只解釋用藥及開刀嘅利弊，由患者自己決定。

 

　　A哥聽完教授詳盡分析後，自己一鎚定音：「替我將前列腺切去，once and for all！」

 

　　下決定之後，就等「行刑」，之前幾大食幾餐勁之外，更四圍與老友分享手術後可能出現嘅後遺症。最過癮，佢用嘻嘻哈哈語氣講。

 

　　「手術會用機械人，如今最精準，是用人工智能，進行4小時。然後，要住院8日，在最貴的一間醫院，破產未必，但肯定重創荷包。最杰撻撻是要面對種種生理變化！」

 

　　A哥逐一列出醫生的「預告」，稱手術就算完全成功，也可能有以下生理現象： （一）性無能（A按：都咁嘅年紀啦，就算唔割前列腺都早早性無能啦！）；（二）漏尿（ A按：我都唔少老友用緊成人紙尿片啦！）；（三）腹股溝疝，即俗稱嘅小腸氣（A按：最多咪又做多次手術！）；（五）陽具縮短（A按：無問題，要咁長做乜？可以小便已經搞掂！）。

 

　　講完，服晒佢嘅勇氣與無懼。

 

羅家英、汪明荃及葉麗儀皆是年近八十的癌症鬥士，今天仍精彩地活著。

 

　　醫療科技愈來愈先進，幾十年前，人人聞癌色變，覺得是絕症，今時今日，日日與小弟晚飯嘅不同群組老友，當中必有兩三個中過或中緊。演藝圈快80歲又曾患癌的，也有羅家英、汪明荃、葉麗儀⋯⋯全部生生猛猛！

 

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