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18/02/2025

撐死膽大的，嚇死膽小的

#政政經經 #財金大勢 #投資
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　　投資市場上，有個段子，謂找隻馬騮掟飛鏢去揀股，投資成績與基金經理相若。這不是笑話，而是一如雷軍所言，站在風口上，豬也會飛上天。

 

　　國內投資者是很勇的，所以不少股票一升的時候，可以連續幾天漲停板；當然一旦失寵下跌，也可以連續幾天跌停板。因此國內投資者就有句：撐死膽大的，嚇死膽小的。

 

　　只要投資者夠膽，一旦風起，就勇於投入，就可以賺到盆滿缽滿，賺到飽死。如果不夠膽，就會被5%、10%、20%、30%的拉升嚇死。

 

　　甚麼時候該膽大？甚麼時候該膽小？不是盲目跟風，也不可盲目不動，而是：

 

　　1. 你有幾多錢可以輸，不是真輸，只要不做衍生工具，只買股，在捱過不幸的跌浪後，終可以有日龍穿鳳。

 

　　2. 學點技術分析，知道出入市時刻，如現時要急補課，筆者建議你學保歷加通道一招好了。

 

對市場抱敬畏之心

 

　　筆者由1月以來所推介之股，能累積到逾300%升幅，不是筆者有甚麼過人之處，只是察覺到AI、科技股的風起，揀了些這樣的股，再用保歷加通道來入市，就是了。

 

　　由1月至今所推介的股，都沒有建議止賺或止蝕位，是因為風起了，沒有人知道風幾時停。只知風動，就不少股都動，是易升難跌，賺的機率較蝕的機率大，所以就可以膽大了。

 

　　不過風已吹了這麼多天，好歹都會有停的時刻，到今時，就要膽小些，食下糊。投資市場亦有句，有食唔食，罪大惡極。

 

　　股市得三種方向：上升、橫行、下跌。何時看升，何時看跌，真的很殘酷！看投資書和上投資課，作用不是很大，能看準升，看準跌，是要靠實戰中的「輸」而得來。投資市場上另句名言是：「輸錢皆因贏錢起」。不要以為贏了幾鋪就可以永贏下去，要常對市場抱敬畏之心，要認識自己不是甚麼的股市雄才，只是股市鷓鴣，要謙卑，要怕輸，才可在股市中命長久。

 

　　大家看看上周五（14日）見報的表（附表），那些股可以賺多，那些可以輸，再作比較：風在那，就可以看出應怎揀股。又再提示，所建議之股，只是建議，各位要獨立思考，不可盲從。輸贏都是閣下選擇，筆者建議，只可作參考而已！

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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