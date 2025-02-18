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18/02/2025

KK星期二｜民營座談會可以炒幾耐？｜大行睇好AI醫療股前景｜醫渡科技仲可跟進？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　國家主席習近平上日(17日)出席民企座談會，表示民營經濟發展前景廣闊而且大有可為，加上外資券商對此持正面看法，港股半日收升464點，報23080點，這個因素可炒多久？另外，隨住DeepSeek成股市熱話，不少企業紛紛與其合作，當中包括AI醫療股的醫渡(02158)，早前宣布已將DeepSeek人工智能模型整合至公司自主研發的「AI醫療大腦」YiduCore，股價周二(18日)曾升逾10%，仍可跟進？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/cW0GQe8jgGE?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:08開始 — 節目開始

 

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