KK星期二｜民營座談會可以炒幾耐？｜大行睇好AI醫療股前景｜醫渡科技仲可跟進？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

國家主席習近平上日(17日)出席民企座談會，表示民營經濟發展前景廣闊而且大有可為，加上外資券商對此持正面看法，港股半日收升464點，報23080點，這個因素可炒多久？另外，隨住DeepSeek成股市熱話，不少企業紛紛與其合作，當中包括AI醫療股的醫渡(02158)，早前宣布已將DeepSeek人工智能模型整合至公司自主研發的「AI醫療大腦」YiduCore，股價周二(18日)曾升逾10%，仍可跟進？

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