美加征10%關稅，對華GDP影響幾何？

繼美國於2月1日正式對華進口商品額外加征10%的關稅稅率後，中國亦採取報復措施，對部分來自美國產品加征介乎10%至15%的關稅稅率。對於美國對華加征本輪10%的關稅，投資市場看法不一，部分認為10%的幅度相對特朗普競選時所提的60%，已屬於較低水平，屬於利好；而也有投資者認為，此10%的關稅，是在原來征稅的幅度基礎上，再疊加上去，因此對內地今年的出口將帶來較大影響，甚至拖累內地今年經濟復甦的步伐。



那麼，究竟這10%關稅，對內地GDP的實際影響有多大？



要解決這個問題，需要先對特朗普在其首任任期對華加征關稅的情況有所了解。特朗普上一任期從2017年開始，但對華開始加征關稅是從2018年開始，並分別於2018年7月、2018年8月、2019年5月、2019年9月分別對來自內地價值340億美元、160億美元、2000億美元、1200億美元的商品，征收25%、25%、25%及7.5%的關稅。如果對這些關稅作加權平均計算，稅率為19.3%，而關稅累計覆蓋的範圍總體達至3700億美元。



但根據內地商務部數據，2024年內地出口美國總金額約為5250億美元，亦即上述關稅中，有約1550億美元的關稅沒有被覆蓋。因此，2月1日最新一輪關稅生效後，最新關稅累計覆蓋的範圍總體達至5250億美元，具體表現為對340億美元、160億美元、2000億美元、1200億美元、1550億美元的商品，各自征收35%、35%、35%、17.5%及10%的關稅，如果對這些關稅作加權平均計算，稅率為23.6%。



可能會有投資者認為，23.6%跟原來的19.3%分別不大，但這其實是兩個概念，一個是針對3700億美元的19.3%，另一個是針對5250億美元的23.6%。



跟根據特朗普第一任期對華加上關稅的過程，以及此過程中內地出口美國貨品金額的變動，筆者用了幾種不同的計算方面，總結出這兩者的相關性達至是-0.6。也就是說，美國每加征1%關稅，內地減少進口美國0.6%，這是從上一次關稅所表現出來的。因此，若然本輪最終加征幅度在10%，那麼將影響出口美國金額倒退6%。



再根據內地商務部數據以及統計局數據，內地去年對全球的總出口量為18.9萬億美元，而內地所有貨品及服務出口，對全年GDP的貢獻為30.3%，也即是拉動GDP增長1.5%。按照這個規模，美國對華加征10%關稅，出口美國倒退6%，將會影響去年內地GDP約0.2%。如果最極端，加征60%關稅，將會影響去年內地GDP約1.2%。當然上述計算只是作簡單線性計算，實際中的影響將表現得更為複雜。但以上的數字亦不妨可作為一個大致的參考。