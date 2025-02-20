蛇年職場四大生存之道︰宜攻或守？靈活應變閒事少理為上策，參透奧秘享蛇福！

蛇年的生存秘訣，可能與這種動物的特性掛勾。我們如果參透其中奧秘，可能享到蛇福！

一、 冷靜觀察、保守為上

雖然人類見到蛇會嚇到飛起，但其實牠大多不會主動襲擊人類，就算是兇猛的眼鏡蛇，也是在被干擾或攻擊時才噬人的，蛇咬人多出於自衛，所以蛇年是防守的一年。

今年追夢要小心，成本很高。

2025年是多變的一年，可能你越進取，就越有挫敗感，一切要謀而後動，必須做足功課、睇清環境、預測變數。

蛇的優點是善於觀察，因此肖蛇的人心水很清，心中有個精密的算盤，所以成功率比彈來彈去的聰明兔高。今年想創業或一頭栽進大project的人，要多觀察和搜集數據、反覆推敲，想像不同scenario，未發達先算出發霉的代價，這當然是年年皆準的忠告，但在蛇年尤需多作考量，因為蛇的視力比較差，牠只靠前後移動眼睛的晶體來聚焦，把模糊的影像投射在視網膜上，因此今年有宏圖大計的朋友，慎防因聚焦錯誤、看事情只看好的一面、而盲目創業或擴張。

二、處事要有彈性

在眾多動物之中，蛇的身體最具彈性，可以靈巧地移動和攀爬。南韓的科學家分析了蛇的結構和鱗片排列，研究出彎曲的電池，能像蛇一般伸展，特別適合應用在機械人身上。這種甚具科幻意味的發明，頗值得我們參考，既然今年路直路彎、上坡下山，我們都要走過，宜靈活駕駛、懂得執生、懂得轉彎，否則在最劣情況，可能變了蛇羹！

三、注意形象工程

蛇年雖然不宜進取，但門面功夫，必須做足。

蛇的鱗片光亮，可引申為肖蛇的人注意外表，所以蛇年要多注意行頭打扮，以企理光鮮為主，自己醒目，別人看了也醒神，有利人際關係。公事方面，要俾足面子，今日你撐人，他日人撐你，唔撐都未必「篤」得咁應。

四、閒事少理、閒地切企

肖蛇的人特別private，平日我行我素、不埋堆、不起哄、不八卦、不是非，雖然被指太cool，但也倖免捲入人事漩渦。今年大家宜自己做自己事，mind your own business！不要多嘴、多事、多意見。

蛇年要與世無爭，為自己營造一個friendly、安穩、圓融、圓滑的生態圈，不要打無把握的仗，最宜照顧好自己蛇洞範圍的事，話之你外面有轟天驚雷，我自享我的蛇福！