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18/02/2025

鑽石山小店首創單剪會員制︰預繳$300年費一年內無限次$7／次剪髮，任剪5次回本？

#Hot Deals #剪髮 #鑽石山 #快剪 #薯數優惠
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Text: Eunice Chow Photo: 理好髮FB

　　時間就係金錢，好多人都會幫襯快剪，無他，平平地$70左右有交易，特別受男士及長者歡迎。最近鑽石山商場一間快剪理髮店，推出號稱「全港首創單剪會員制」$300年費入會，一年內無限次剪頭髮每次$7，究竟抵唔抵，有冇著數？

 

（圖片來源︰pexels）

 

　　鑽石山啟鑽商一間快剪店於2月推出新經營模式，號稱推出全港首創單剪會員制，店主話希望在現時經濟環境下，幫大家錫住荷包，一個年費入會，一年內無限次$7剪一次頭髮。反過來看市道不佳，不同店舖亦都諗計仔吸新客及留住舊客。

 

 

究竟入會預緻繳年費拭唔抵？

 

　　店舖舉例子說明︰

 

　　單次快剪每次$79，如果一年剪12次，即每月修剪一次，即共花費$948

 

　　如果成為會只並預繳$300年費，同樣地一年剪12次，即每月修剪一次，即12 X每次$7剪髮服務，共花費 $384，除番開平均每次$32！

 

　　計下數，如果自問髮量多，頭髮生長速度快平時都需要每月修剪又係幾抵，若女士需要定期修一修瀏海都可以考慮！

 

　　順帶一提，店舖提供長者優惠60歲以上長者持有樂悠卡有優惠，每次$65。同樣道理老友記單次快剪每次$65，如果一年剪12次，即每月修剪一次，即共花費$780。計下數，除番開平均每次$32，長者約一年剪6次頭髮可回本！

 

 

　　有曾於該店快剪的網民表示服務唔錯，「呢間唔錯，我曾經幫襯過」、「我剪過一個短髮嘅女髮型師剪得好靚！睇落去完全唔係快剪嗰種質素！」；也有網友留言，「希望你地真係做得住」、「最緊要工具消毒」。據知，如大家有心水髮型師，更可以pm 店舖 Facebook知道該髮型師更表。大家又會唔會有興趣一試此店單剪會員制？

 

理好髮

地址：鑽石山彩虹道235號啟鑽苑啟鑽商場1樓102號鋪 （鑽石山地鐵站A2出口一出即達商場）

營業時間：早上10時 至 晚上8時 （晚上7時45分截單）

會費：$300

會員優惠：1年無限次$7剪髮服務

理好髮 - 啟鑽商場單剪專門店

 

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