醫療津貼｜持香港身份證人士可享中醫診症服務 $120包5劑中藥／針灸／推拿

近年多了香港人選擇睇中醫，不過一般收費都不便宜，每次診症連幾日藥起碼4、5百蚊落樓，對於低收入人士及長者來說，實在是百上加斤。其實香港政府於2018年已將中醫藥納入香港的醫療系統，並訂立一套整全的政策，投入更多資源發展中醫藥服務，其中包括在18間中醫診所於地區層面提供政府資助門診服務。合資格的香港居民可享中醫診症服務，每次只需$120，就包診金及不多於5劑中藥，更可以做針灸或推拿！

服務對象

合資格的香港居民，包括以下類別人士：

● 持有效香港身份證

● 香港居民的11歲以下兒童

服務範圍

● 中醫內科（包括診金及按臨床需要包不多於5劑中藥）

● 針灸

● 骨傷／推拿（於指定診所）

服務收費

● 每次診症收費為$120

● 所有求診人必須出示有效的身份證明文件正本作核實其合資格香港居民身份之用

● 綜合社會保障援助（綜援）受助人及75歲或以上的長者生活津貼受惠人於每次登記掛號時，必須出示有效的身份證明文件正本及由社會福利發出之有效受助通知書正本（例子如下），核實資格後便可豁免政府資助中醫服務的收費

- 綜援受助人必須出示「申請獲准通知書」／「調整援助金額通知書」

- 75歲或以上的長者生活津貼的受惠人必須出示「申請獲准通知書」／「調整津貼金額通知書」

● 醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務

18區中醫診所地址及電話

● 可以即日或下一個工作天直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」流動應用程式預約。

*有提供骨傷／推拿服務