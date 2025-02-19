柴灣新開圍爐煮茶主題餐廳︰最低消費$85/人用餐3小時，歎竹筒飯古風料理火鍋及燒烤，日式布置寵物友善

內地流行「圍爐煮茶」，大班朋友一齊談天說地歎茶食小食。最近柴灣新開圍爐煮茶主題森林餐廳，有兩款套餐選擇，不但可圍爐煮茶、泥爐火鍋及燒烤，更可以歎竹筒飯、瓦罐奶茶、蒸籠菜等古風料理，重點係最低消費$85/人用餐3小時，好抵玩！餐廳室内裝修以日式古風爲主，設室內兒童樂園免費玩，而且是寵物友善餐廳，毛孩與主人及一家大小好啱玩！

森野薈的前身是全港首家圍爐煮茶主題親子農莊，開業以來，每年超過5萬客人到訪，大家於錦田郊區「圍爐煮茶」，慢活悠閒時光，更是親子及帶同毛孩的好去處。品牌經過半年的搬遷，選址柴灣工業大廈開分店，一聽到工廈，你可能會卻步，但新場定位仍以人與自然、寵物和諧相處為元素，周圍以植物佈置，打造舒適悠閒空間，如鬧市中的綠洲。

柴灣分店佔地面積約8000平方呎，室内裝修以日式古風爲主。

森野薈柴灣分店剛於2月開張，即日起開放網上預約。

森野薈的前身是全港首家圍爐煮茶主題親子農莊，現時柴灣分店設室內及室外用餐區。

森野薈柴灣分店戶外區種有不同植物，更之前元朗農莊的全部大樹搬過來，予人清新舒服感覺。

森野薈的前身是全港首家圍爐煮茶主題親子農莊，位於新界錦田。

柴灣分店面積約8000平方呎，背靠柴灣公園，擁有美麗的山景庭院。室内裝修以日式古風爲主，入場小朋友可以免費於兒童圖書館，兒童手工區，室内攀岩和波波池玩耍，森野薈柴灣分店即日起開放網上預約。

小朋友可於兒童圖書館，兒童手工區，室内攀岩和波波池區玩耍。

小朋友可於兒童圖書館，兒童手工區，室内攀岩和波波池區玩耍。

【圍爐煮茶+泥爐火鍋+燒烤】

森野薈柴灣分店有兩款套餐選擇，包括【圍爐煮茶+泥爐火鍋+燒烤】及【古風料理（竹筒飯、泥爐火鍋、瓦罐奶茶、蒸籠菜）】兩款，主要分別是食物的選擇及烹煮方式。

先講【圍爐煮茶+泥爐火鍋+燒烤】，大家可於網站先按人數選擇，有1-3人檯、3-6人檯、6-8人檯，再預約日期及時間。【圍爐煮茶+泥爐火鍋+燒烤】可室外用餐及攜帶寵物。用餐時間3 小時，最低消費成人$85/1位，身高80-130cm小童$45/1位，小朋友可於室內兒童樂園免費玩。

圍爐煮茶+燒烤+火鍋套餐 2人份（$185），每檯配燒烤爐1個，茶壺1個，小火鍋1個，燒烤肉類3種，燒烤主食3種，配菜3種。

不論你預訂幾多人檯，基本收費包圍爐煮茶+燒烤+火鍋套餐 2人份（$185），每檯配燒烤爐1個，茶壺1個，小火鍋1個，燒烤肉類3種，燒烤主食3種，配菜3種，基本用餐時間是3小時。

如果唔夠飽可以現場追加食物，種類多元化，價錢明碼實價。

如果唔夠飽可以現場追加食物，種類多元化，價錢明碼實價而且不算太貴，就算是巨大生蠔3隻$98、燒春雞1隻$78。其實圍爐煮茶樂趣在於朋友之間聚會傾吓計，邊煮茶，邊烤小食，或可當作輕食下午茶，份量剛好，呷杯熱茶好chill。

追加食物餐牌

番薯2條（$15）、大柑2個（$15）、蒜蓉金針菇（$18）、土豆1碟（$15）、年糕1碟（$18）、紫菜飯糰（$18）、雞軟骨3串（$28）、雞翼3個（$28）、雞翼尖10個（$28）、厚切豬頸肉4片（$28）、牛肉丸6個（$28）、豬肉丸6個（$28）、燒麥6個（$25）、魚蛋6個（$25）、肥牛100g（$30）、厚切牛舌5片（$38）、鮮魷2串（$38）、秋刀魚1條（$38）、三文魚1塊（$38）、龍利魚1條（$38）、羊扒2個（$38）、海鮮蝦3條 （$35）、XL巨大生蠔1隻（$35）、XL巨大生蠔3隻（$98）、燒春雞1隻（$78）

留意，不可自带食物。可自帶蛋糕，不收切餅費。自帶酒水收$10每瓶服務費。

【古風料理（竹筒飯、泥爐火鍋、瓦罐奶茶、蒸籠菜）】

除此之外，你亦可選擇【古風料理（竹筒飯、泥爐火鍋、瓦罐奶茶、蒸籠菜）】，同樣地大家可於網站先按人數選擇，有1-3人檯、3-6人檯、6-8人檯，再預約日期及時間，用餐時間3 小時，最低消費成人$85/1位，身高80-130cm小童$45/1位，小朋友可於室內兒童樂園免費玩。

留意，不可自带食物。可自帶蛋糕，不收切餅費。自帶酒水收$10每瓶服務費。場可以追加食物。

臘腸竹筒飯2-3人份（$85）、豬頸肉豆豉竹筒飯 2-3人份（$85）、竹筒蒸蒜蓉海蝦 2-4人份（$95）

如果一班朋友聚會想更飽肚，又怕燒烤熱氣，【古風料理（竹筒飯、泥爐火鍋、瓦罐奶茶、蒸籠菜）】可能更適合，有竹筒飯、蒸籠菜、潮州牛肉湯麵及螃蟹瑤柱粥等澱粉質類食物揀，男士用餐都唔怕餓住走。

大家亦考慮晚餐或宵夜，網站見可最後開始用餐時間為9pm，最啱一班夜放工的朋友聚會。留意，如想歎風味現烤瓦罐奶茶、頂級有機咖啡/茶或體驗室内小型圍爐煮茶，需要另外點餐，套餐內不包括在內。

點餐餐牌

現烤瓦罐奶茶（$25）、室内小型圍爐煮茶（$23）、頂級有機咖啡/茶（獲歐盟，美國有機認證）（$28）、客家腌面配枸杞葉豬肉湯（$58）、潮州牛肉湯麵（$58）、臘腸竹筒飯2-3人份（$85）、豬頸肉豆豉竹筒飯 2-3人份（$85）、竹筒蒸蒜蓉海蝦 2-4人份（$95）、蒸籠滑鷄半隻（$85）/一隻（$160）、蒸籠麻醬雲吞1籠（$68）、蒜蓉蒸現開XL巨大生蠔1隻（$38）、蒜蓉蒸現開XL巨大生蠔6隻（$218）、椒鹽烤秋刀魚2條（$78）、椒鹽烤三文魚2塊（$78）、椒鹽雞翼尖1碟（$48）、螃蟹瑤柱粥1人套餐（$95）/4人份例牌（$320）、燒春雞1隻（$85）、全日早餐（$65）、豉椒豬頸肉/豉椒鮮魷/美國頂級牛扒/燒春雞套餐（$65）、各種燒肉串（各$25-$45）

螃蟹瑤柱粥1人套餐（$95）/4人份例牌（$320）

森野薈

新地址︰柴灣利眾街富城工業大廈B座1樓B

公共交通：從柴灣地鐵站步行2分鐘到富誠工業大廈B座1樓B室

私家車：請把車泊在柴灣地鐵站的新翠商場，然後步行2分鐘到。

預約網站: https://junglefunclub.simplybook.it/v2