  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

19/02/2025

港股大升，集中在幾隻恒指成分股

#一本萬利 #港股 #恒指 #科技股 #DeepSeek #AI #股票 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　情人節前一日（13日），我和學生在西貢食海鮮和行山，當日港股早段飆升666點，下午2時過後倒跌788點，收市由升轉跌，早上殺淡友，下午殺好友，唔少短炒的人輸凸。當日和學生沉浸欣賞大自然風光，沒有進行任何買賣操作，錯過當天恒指最多666點的升幅，孰料次日（14日）卻迎來強勢高收805點，真可說是「人算不如天算」。

 

　　2022年10月到2023年1月短短3個多月，恒指從低位上衝逾8000點；2024年8月到2024年10月短短3個多月，恒指從低位上衝近7000點。由往績看，最新這波升浪，有望達到我今年的目標25000點，甚至不排除上試26000點。然而，從目前大升股票的集中度看，若要「大時代」重臨，還要其他股票追升。

 

恒指今次升浪，有望帶動大市升至25000點。(Shutterstock)

 

　　「大時代」來臨時，通常是恒指成分股齊齊大漲，但今次恒指從1月中低位18671點，升至上周三（12日）的21857點，累計升幅1798點，其中1461點，即80%有多的貢獻，都是來自滙控(00005)、阿里(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、港交所(00388)、比亞迪(01211)、中芯(00981)這七隻股份。換言之，其餘76隻成分股，佔恒指升幅不到20%。幸好我持有頭五隻股份，不然便享受不到今次升浪。

 

　　上述股票中的幾隻科技股，當然是受益國產AI大模型DeepSeek帶動的估值重估，而大市單日成交有時高見3700億元，甚至4000億元，亦令港交所股價攀升。至於中芯，去年利潤近腰斬至僅4.93億美元（未審計），我認為並不匹配其市值，市盈率更是接近100倍。

 

 

　　從陰謀論的角度說，升幅集中、推升指數，背後極可能是莊家殺牛熊證的企圖；而從港股歷史走勢看，升幅不平均，往往意味升市短命。

 

　　下一步，大家應觀察升市的集中度會否擴散到更多股票。今個星期初，騰訊發力，美團(03690)、中移動(00941)及友邦(01299)等恒指權重股亦追落後。期望下星期三公布的《財政預算案》有好消息，帶動其他本地股份，特別是地產股追升。

 

且看下周三公布《財政預算案》後，本地地產股能否追升，令大市升勢更全面。(Shutterstock)

 

　　恒指公司即將公布最新季度檢討結果，相關變動3月10日生效。我預計屆時滙控、阿里及騰訊的權重會有所降低，回落至8%上限，權重下調或帶來沽盤。此外，港股節節上升，但近期幾個交易日深港通卻錄淨賣出，也值得留意。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

我要回應
更多一本萬利文章

你可能感興趣

#一本萬利 #港股 #恒指 #科技股 #DeepSeek #AI #股票 #理財智慧
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk