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19/02/2025

GLOBAL Wednesday｜焦點轉移中港股 美股風光不再？｜Intel、超微電腦可再上？｜Nvidia績前部署？

#hot talk 1點鐘 #英特爾 #AI #NVDA #英偉達 #芯片股 #微電腦 #SMCI #關稅 #INTC #業績 #OXY #BIDU #標指 #美股 #劉偉強 #中原資產管理
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嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　美股周二假期後復市反覆靠穩，當中標指更破頂兼創收市歷史新高，惟特朗普關稅等不確定因素仍存在，美股短期仍需整固？

 

　　消息指美國私募基金巨擘銀湖(Silver Lake)與英特爾Intel(INTC.US)進行獨家洽商，擬收購Intel旗下可編程晶片業務分支Altera的控制性權益，刺激Intel周二股價抽升逾16%，加上傳會被博通(AVGO.US)和台積電(TSM.US)分拆，股價短期繼續有炒作？超微電腦(SMCI.US)亦大升逾16%，標指今年以來表現最好股票，仍有上望空間？英偉達(NVDA.US)下周三(26日)放榜，今次業績會否再令市場驚喜？另外，亦會拆解西方石油(OXY.US)、百度(BIDU.US)業績。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/wgkcv0VtiWg?feature=shared

 

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