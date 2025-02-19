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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

19/02/2025

職場女王︱點解唔再做獵頭？行業供過於求被壓價，客戶拖數最終一樣要摺埋！

#Pantry熱話 #獵頭 #辦公室求生術 #職場女王 #轉行 #職場人語
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　　曾幾何時，做獵頭headcount是一個非常sexy，得到尊重收入豐厚，引來艷羨目光的行業。時至今日，不怕得罪講句，做獵頭，candidate最基本100萬年薪，即使沒有retainer，獨家代理是必須的要求都達不到，算甚麼獵頭？好彩我金盆洗手洗得早，完！

 

　　不過最令我意興闌珊的，死心決定轉行的原因，即使已經轉了行，情況還是未能改變。先和大家講當年。

 

　　大家還記得97金融風暴？之後2000年科網爆破，然後2003年沙士未及回復再來雷曼兄弟，對我這些獨資boutique search firm的打擊真的很大。但令獵頭這個行業和客戶之間的關係出現很大變化的，是一班曾經做過銀行的獵頭初哥突然湧入，供過於求的情況下，我不停地被客戶壓價。情況可以惡劣到好不容易做了deal之後，才被獲告因為cut budget不能照協議找數，收不數沒辦法，完全沒有商量的餘地及空間。亦有等了九個月之後未有任何消息動靜會找數，打電話客氣禮貌地麻煩請人事部阿姐問一下情況，竟然被串反問我是否很等錢開飯，如此這麼大間銀行莫非怕他們會走數咁話！

 

　　我的客戶都是銀行，如果簽了合約可以隨時更改條款不用遵守的話，借銀行錢逾期不還，或者隨時更改調低利率又可以不可以？條款辣到做完生意之後保證candidate做一年才有錢收，教我點接？於是被客戶「提點」，我企硬不肯妥協無問題，大把行家等著接來做。

 

　　令我心灰意冷的，還有candidate對我們獵頭人的態度，要對配協商談判成功從來不是一件容易的事，我自問百分百盡責專業。部門主管級人馬上班幾日有更好offer要走，我阻不了，但連通知我一聲都沒有，被客戶罵個狗血淋頭我ok，但實在令我死心失望，決定洗手不幹。

 

　　以為轉行就不用再被大石砸死蟹。事實上是每況愈下，大公司大企業不跟合約條款拖延唔找數已成為「文化」，小商戶小小企周轉幾困難幾咁水深火熱.....其實都有選擇嘅，一係接一係唔接！

 

　　接有生意，唔接無生意，不過即使接到生意，都要夠長命等客找數，否則，接到生意最終一樣要摺埋！接or唔接？摺or摺埋？That is the question！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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