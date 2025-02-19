香港旅遊博覽會 2月20-23日舉行｜免費派2,000張漫遊數據卡、機場快綫單程票買二送一、即場報團勁減高達$28,000！持長者咭免費入場

「香港旅遊博覽會2025」將會於2月20至23日在會展舉行，今屆將會有超過300個單位參展，包括國泰航空、KKday、專業旅運、澳門旅遊局，以及日本多個縣市及機構，如東武鐵道、東急酒店集團等。博覽會期間，將舉辦超過40場旅遊相關的講座和表演，每天首500名入場人士還可獲得免費旅遊SIM卡的機會，持長者咭更可以免費入場，有興趣去旅行的朋友，不妨去看看！



去年首屆「香港旅遊博覽會2024」和「香港秋季旅遊博覽會2024」反應非常熱烈，兩次展覽獲超過40萬人次入場參觀。

為吸引更多人入場，大會更設獎活動區，有超過4,700份豐富禮品，總值超過港幣53萬元。另外，憑Mastercard消費滿指定金額更可獲抽獎機會，頭獎為沙特阿拉伯雙人來回機票、另有十多個目的地的來回機票、酒店住宿及旅遊套票等。場內多個參展商亦推出了多項超震撼的破低價優惠，機會難得，萬勿錯過！以下是精選活動及優惠：

2025年大阪・關西萬博 （展位: 5B-A37 / 5B-C38）

於2025年備受世界矚目的國際盛會，來自全球的國家、企業及日本國內的各大城市將以大阪為舞台，向世界展示令人振奮的未來構想。現場有專人為大家詳細介紹造訪大阪世博前須知的各種門票及交通等基本資訊、會場必看重點和推薦要體驗的精彩內容，以及週邊觀光和住宿等資訊。

香港海洋公園 （展位: 5B-B01）

現場設有熊貓打卡區，還提供多款熊貓主題產品，讓熊貓愛好者可以帶走一份獨特的紀念品。

國泰航空有限公司 （展位: 5B-F01）

展位將介紹國泰航空新的航線，還能參加遊戲，贏取限量精美禮品。國泰假期更提供購買機票/旅遊產品的驚喜優惠。

尊賞假期有限公司 （展位: 5C-G27）

於尊賞假期攤位消費即送精美禮品，全線產品更高達$28,000扣減優惠。*

*優惠受條款及細則約束

金怡旅行社有限公司 （展位: 5C-H27）

提供高達HK$10,000折扣優惠，首150位消費更加碼送旅遊數據卡，覆蓋全個旅程。另外， HK$35拍賣再度回歸，用HK$35超低價即以超低價格入手旅遊禮券、郵輪假期及旅行團等重量級旅遊產品，總值超過HK$76,000。

美麗華旅遊 （展位:5C-K01）

● 【節慶系列】秘魯深度體驗‧太陽神祭慶典15天之旅勁減HK$10,000

● 歐洲12天4晚的萊茵河河船系列旅行團（5-6月出發）、瑞士與意大利的鐵路旅遊（11天及12天行程）最高勁減HK$3,000

● 日本、歐洲、地中海及澳洲等長線團最高減HK$500（不包括一口價團及不設優惠的旅行團）

● 中國長線旅行團最高勁減HK$300，包括：

- 指定張家界團每位減HK$200

- 新彊及絲路系列（4月至8月出發）每位減HK$300

- 山西8天團（4月至8月出發）每位減HK$200

KKday （展位: 5B-D01 / 5B-E01）

KKday推出精彩優惠，讓每位旅客都能以實惠的價格享受難忘的旅行體驗，並享受特別優惠，包括：機場快線單程票買二送一；使用專屬折扣碼，在結帳時享受高達$1,150的折扣；部分旅遊產品，價格低至$1及大灣區住宿低至$99/晚。

無待有限公司（展位: 5B-C07）

● 伊拉克全國15天旅行團將帶您深入探索「人類文明搖籃」的歷史與文化，勁減HK$3,000 （原價$54,900）

● 全新的北韓旅遊團 - 壯遊北韓10天旅行團勁減HK$1,000 （原價$17,900） ，親身體驗神秘國度的獨特魅力

● 充滿歷史的南也門+索科特拉14天旅行團｜沙漠古城・世界遺產・女巫秘境之旅勁減HK$5,000 （原價$54,900）

GLO Travel Limited （展位: 5B-D15）

● 「最快樂的國家」不丹深度遊特享HK$2,700優惠折扣

● 「世界屋脊」的神秘土地的西藏深度遊特享HK$2,600優惠折扣

● 隱密國度的北韓深度遊特享HK$1,500優惠折扣

名人郵輪（捷成假期有限公司） （展位: 5B-D20）

預訂全新名人海極號 | 希臘、馬爾他及土耳其遊 （7 晚）、名人星座號名人星座號 | 意大利精華及克羅地亞遊 （10 晚） 和名人嘉印號 | 冰島遊 （7 晚）指定艙房享受船費額外95折優惠，還可獲得高達HK$1,050的精美禮品。

花旗銀行（香港） （展位: 5C-H19）

消費滿額賞行李箱：Citi Mastercard 信用卡持卡人在活動當天使用認可卡於指定商戶累積消費金額達HK$28,000或以上(每日最多可合併3張單據)，並於花旗銀行展位登記，即可獲贈一個28吋的American Tourister行李箱。*

幸運抽獎：Citi Mastercard 信用卡持卡人在活動期間，於商戶進行單一淨額簽賬滿HK$500或以上，並於花旗銀行展位登記，即可換領一份抽獎獎品。*

*持卡人可同時參加兩項活動。優惠受條款及細則約束。

Mastercard 刮刮卡大抽獎 豐富獎品等你贏！

除了一系列旅遊產品優惠外，參觀人士在博覽會場內的指定攤位以Mastercard信用卡憑單一發票消費每HK$500，即可獲得一次抽獎機會；消費金額達到HK$1,000則可獲得兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲得10次抽獎機會。頭獎為贏取沙特阿拉伯雙人來回機票，另有首爾雙人來回機票（商務客艙）連3日2夜首爾里瑟萬豪傲途格精選酒店編輯客房包早餐（二獎）、曼谷雙人來回機票（商務客艙）連3日2夜曼谷都喜天麗酒店豪華房包早餐（三獎）等，千萬不要錯過贏取大獎的機會！

大會舞台活動時間表

香港旅遊博覽會2025

日期：2025年2月20日至23日

地點：香港會議展覽中心（展覽館5BCD）

時間：11am-8pm

票價：$30（持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童免費入場）

購票方法：現場購票 或 網上購票 （KKday/Klook/Alipay支付寶）