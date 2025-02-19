中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

剛剛在沙特阿拉伯首都利雅得結束的美俄高層對話，是美國新任總統特朗普，對普京總統的一次利誘行動。他拋出的誘餌不只是在烏克蘭實現停火、解除對俄羅斯的各種制裁禁令，讓普京得以向國內宣布勝利，還在於向後者發出了一個訊號——他倆可以憑一己之力把歷史重寫，將中國、歐洲排除在外，實現美俄共治全球的舊帝國夢想。

普京切身經歷過蘇聯瓦解，並親手把俄羅斯從崩潰狀態挽救回來，他對於特朗普的誘餌不會照單全收，甚至可能產生條件反射式的警惕——曾經的蘇聯領導人戈爾巴喬夫就曾吞下美俄共治天下的蜜餞，結果化為了休克治療和北約東擴的苦果。所以他沒有立即答應特朗普的會面之約，而是選擇讓子彈再飛一會，看看會否有人打冷槍。

特朗普向普京拋出誘餌

當克里姆林宮通宵達旦召開會議，商討在何種程度上巧取美國的誘餌，又不至中其圈套，或是提出反建議，向白宮需索更多之時，歐洲陷入了「喪權辱國」的歇斯底里。這是由於美國單方面向俄羅斯提出，可以在烏克蘭舉行大選，為俄烏停火鋪路。消息傳出後，正準備前往沙特「旁聽」會議的烏克蘭總統澤連斯基，怒而打道回府。

美俄在利雅得舉行高層代表會議（美聯社）

以上種種情節固然令人目不暇給，產生慨嘆，但我們需要關注的主線，終究離不開中美關係的未來，以及中美過招對本港的影響。根據特朗普上任一個月的表現，無論是他有關美國接管加沙的驚人言論，還是當下對普京的眉來眼去，無不論證了兩點：

一，特朗普的外交動作符合中方廣大智囊圈的預判，即其全球戰略的總方向－－先離間、剝離伊朗、俄羅斯等國的對華戰略合作關係，為針對中國的各種形式終極施壓創造條件。

二，由於特朗普政府需要一段時間，才能最終完成「吃掉」中國的部署，中美之間的交鋒將呈現出「螺旋式」升級的特點。

以特朗普上任首階段為例，他在蜻蜓點水地對華加徵一輪關稅後，暫沒有進一步升級對華的打壓範圍與力度，而是轉攻外線，鋪排進擊中國的外圍部署；對內則加緊透過削減聯邦開支、裁除民主黨建制來鞏固其發號施令的大權。

換言之，中美之間的博弈已呈「明謀」，後此都在與時間賽跑，看誰先搶佔科技、產能、金融、經濟和軍事等等指標的制高點，以便爭取下一場交鋒的勝利。對於港人來說，一連串更為切身的問題是，當中國在與強手賽跑時，中國香港跟不跟得上步伐？甚至於能不能發揮作用？發揮何種作用？

香港蛇年行大運

從特朗普1.0時期的表現看，他對香港毫不手軟。就在2.0時期開篇，不僅對華鷹派的國務卿魯比奧頻頻把香港掛在嘴邊，在蛇年新春期間美方的首輪對華關稅戰中，也囊括了香港。由此可見，特朗普政府並沒有把港人的利益與福祉當一回事。諷刺的是，美方禁收中國內地和香港的小額郵包後，地球自轉一圈，又自行收回了成命。

香港一個小小的彈丸之地，居然「郁都唔使郁」，就躲過了這場風雨，可謂蛇年行大運。但更為根本的原因，是特朗普政府發現禁令嚴重打擊美國基層民眾和小商界的生計，可謂「搬起石頭砸了自己的腳」，這才「死死氣」收回成命。郵包事件也說明了兩個問題：

一，香港作為中國的重要特別行政區、全國最為開放的自由市場窗口，已成特朗普政府打壓目標，唯有立場分明，依託中央強大後盾，以中國全盤利益布局為重，才能謀得脫險之計。

二，如前所述，中美交鋒將呈螺旋上升，特朗普政府針對香港的打壓措施恐捲土重來，且力度更大，本港需爭分奪秒做好準備。

本港缺乏應急機制

伴隨著特朗普參選到上台，特區政府、政黨相關智囊、報章輿論圍繞著香港可能遭遇的各種情況及對策，做了大量研究和探討工作，已有眾志成城之勢。當前的主要問題，是意見多而雜陳，難以形成明確的、可供政府商界等社會各環節可運用的預案，亦因此無從思考資源調配方向。

香港已成制裁目標，不能坐等蛇年行大運。（美聯社）

依託中央，整合大灣區力量打好貿易防守戰，是一件刻不容緩的事，特區政府為此有必要盡快建立相應的、實質性的行政機制，來消化各方智囊與輿論意見，建立可執行的對策與方案，而且還不能只局限於政府如何做，更應伸延至商界支援、社會共識、對外交往等廣泛而立體的層面。

否則，本港各界空有政策與建言，卻無執行機制與力度，政府與社會共識不明確，就容易出現內捲與空轉。時間不等人，建構強有力的專責執行機制，憑特區政府現有權力和行政手段就能安排，不必等改革成功才辦，否則黃花菜都涼了。

最後，在AI興起的時代，筆者向中國AI機器人DeepSeek求詩一首，回應外長王毅此前在慕尼黑安全峰會上引用的金庸金句。DeepSeek的回覆如下：

他強任他強，無由損港疆。

他橫任他橫，港法自昭彰。

風拂山崗穩，月臨江水長。

一國兩制好，繁榮共輝煌。