《破‧地獄》法科顧問梁俊亮相電視節目：上月元朗主持太平清醮儀式 疑見觀音顯靈！

電影《破‧地獄》以香港殯儀業做題材，上映之後令不少人對於這個行業感興趣。之前就有團體舉辦活動，去到電影其中一個取景地方東華義莊參觀。喃嘸師傅梁俊曾為這套電影做法科顧問，近日他接受TVB Plus靈異節目《直播靈接觸》訪問，講太平清醮的由來，他表示剛在一個「打醮」儀式中疑似見到觀音顯靈。

梁俊師傅家族八代都是喃嘸師傅，他在這方面經驗豐富，自從幫手在《破‧地獄》提供法科意見之後，接受過不少訪問，講解關於喃嘸師傅的工作。在昨晚（18日）播出的一集靈異節目《直播靈接觸》，梁俊師傅再度接受訪問，今次分享太平清醮的由來，以及個人經驗。

梁俊師傅表示太平清醮其實是跟神明的一個約會，上月他剛主持元朗沙江圍 6 年舉行一次的打醮活動，他說：「太平清醮係神明同我哋約好每隔一段時間一次嘅約會，或者叫一個 Party。我哋會請一班神明落凡間參加呢個Party，主要係想超幽酬神，即係超渡亡靈同酬神。」

古代民間流行求神問卜，遇過天災或疫情等大事情後，便會打醮酬謝神恩。 梁俊師傅表示自己家族三代都替沙江圍主理太平清醮，每次費用不菲，他說︰「一次打醮使費要幾百萬，因為好多儀式同表演要做，好似紙紮、 喃嘸師傅、搭棚、齋宴費等。」

在整個打醮過程，先由鳴鑼打鼓開始，通知天界神仙下凡看表演，表演由喃嘸師傅負責。儀式現場會有一座約兩層樓高的大士王（鬼王）坐鎮，打醮儀式完成後鬼王的紙紮像便會火化，請走鬼王。而上月的沙江圍打醮，梁俊師傅影到疑似觀音顯靈一幕，他表示首次見到這個情況，主持人梁思浩接住表示，歡迎觀眾留言討論，而他覺得相中疑似觀音的火焰形式，似是觀音坐在蓮花上的側面。