狄美摩亞大熱倒灶「英國奧斯卡」BAFTA！一生坎坷3段婚姻失敗，因染毒癮 眾叛親離 3女兒割席

荷里活女影星狄美‧摩亞（Demi Moore）憑電影《人鬼情未了》，令香港人留下深刻印象。62歲的她，在剛過去的《第78屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）大熱倒灶失落影后獎項。在電影圈活躍多年，拍過無數題材電影，而她的大半生有如電影橋段一樣豐富，尤其是情路特別坎坷，曾有3段婚姻，其中跟布斯‧韋利士（Bruce Willis）結婚後育有3女兒，卻因為曾經染上毒癮，女兒跟她斷絕關係，眾叛親離。

人生如戲，狄美‧摩亞擁有甜美外表，在電影中拍過不少戲有過不同的「姻緣」，她真實人生並不算是幸福。經歷過3段婚姻，都因遇到不同的問題，最終要離婚收場。她曾經出過自傳，童年生活已經比其他人不快樂，而且波折重重。

狄美‧摩亞生父Charles Harmon在她出世前2個月拋妻棄女，母親Virginia King後來再嫁，之後狄美‧摩亞一直跟著繼父生活，直至她18歲時，繼父自殺，才知道繼父並不是自己的親生父親。而她在15歲時，母親竟然把她以500美金賣給陌生男人性侵。

狄美‧摩亞的感情生活，一樣坎坷，有過3段婚姻：第一段婚姻，1979年嫁給搖滾歌手弗雷迪‧摩亞，後來她出軌以致婚姻破裂，在1983年離婚。於1984年，遇上亞米尼奧·艾斯提夫（ Emilio Estevez）訂婚，但兩年後解除婚約。

1987年跟布斯‧韋利士（Bruce Willis）相識後閃婚，婚後二人育有3女兒，但後來布斯‧韋利士（Bruce Willis）不滿她沒有投放太多感情和時間在家庭身上，2000年最後要離婚，但二人保持良好關係。

2003年跟艾斯頓·古查（ Ashton Kutcher）展開姊弟戀，拍拖2年跟細15歲的他結婚，婚後曾經懷孕，但最後流產。後來男方偷食，以致婚姻破裂再度離婚。

狄美‧摩亞因童年經歷，生活放緃，後來加入娛樂圈，更染上吸毒和酗酒習慣。在第3段婚姻流產後，大受打擊再次酗酒和吸毒，二女、孻女都看不過眼跟她斷絕來往。後來2012年狄美‧摩亞在大女家的派對上，因吸食大量毒品以致癲癇暈倒送院，大女也因此而十分生氣，最後三女兒找父親布斯‧韋利士（Bruce Willis）協助。狄美‧摩亞在家人施壓下戒酒戒毒，重過健康人生，以及修補與家人關係。現時一家人經常聚會，弄孫為樂的她，同時亦有拍電影，早前就獲得入行以來首個電影獎項，在金球獎奪「最佳女主角」成影后。