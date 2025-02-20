今年截至2月18日收盤，恒生科技指數已累計大漲超26%，盤中刷新3年新高。而美股三大主要股指的累計漲幅卻不到5%，何故？

海外市場投資者也在重估中國科技股資產，有美國分析師梳理了中國「科技十姐妹」(即阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)、比亞迪(01211)、京東(09618)、網易(09999)、百度(09888)、吉利(00175)和中芯國際(00981))，稱它們自2023年年底至2025年2月12日的累計漲幅已超過美股「科技七巨頭」(即蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、Alphabet(GOOG)、特斯拉(TSLA)、Meta(美：META)、英偉達(NVDA)和亞馬遜(AMZN))同期的表現。

與此同時，大量資金正湧入港股科技股。據資料顯示，2月18日，南向資金淨買入港股金額達224.2億港元，是自2021年初以來的最大單日購買量。

美國銀行在最新的全球基金經理月度調查中指出，受人工智能初創公司DeepSeek崛起等利好因素的帶動，買入中國股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或許足以吸引長期投資者回歸。

美銀指出，對中國股票的看法正在從「可交易」轉變為「可投資」，這將是心態和資金流向的重大轉變。但他們仍待兩個發展：

第一，3月中旬。中國重要的會議召開，屆時市場開始對中國下一步支持性措施做出初步評判，比如超越預期，還是不及預期。

第二，4月初。屆時特朗普的大部分關稅政策將會生效，如對墨西哥和加拿大加徵25%的關稅、普遍關稅，以及汽車關稅。市場將重新評估貿易政策，貿易爭端升級的可能性在第二季度極有可能持續存在。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）