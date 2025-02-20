74歲太保4月拍攝台灣殭屍片，元華回歸客串並提攜年輕香港演員

香港電影金像獎、台灣金馬獎影帝張嘉年（太保），18歲便入行，在娛樂圈打滾數十載，仍然對拍戲充滿熱誠，永不言休今年仍然給自己新挑戰，他接受台灣傳媒訪問時表示，今年會跟何爵天和翁子光合作，參演新戲《萬壽無殭》，而且更首次做監製。他更找一班老友合作，當中大面子能邀請已息影多年的元華出山客串。

太保近日透露自己的新動向，將會跟何爵天和翁子光導演合作，《萬壽無殭》是以殭屍做題材的喜劇。今次兼任做監製，太保更找來已息影多年、長居加拿大的元華客串，太保親自打電話邀請對方，太保說：「佢好支持我，一口答應，到時我哋一齊做天師。」戲中都會有不少動作場面，他笑稱之前跟周潤發拍《唐探1900》時，被捉去一起練跑步，慢慢養成有每天跑步習慣，所以有能力應付工作。

近年，香港電影業進入寒冬期，多在台灣工作的太保，亦不忘香港的電影手足，今次電影會找本地的美術、武術團隊合作，演員方面仍在選角中，但必定選用台灣和香港的年輕演員加入，預計於4月拍攝，主力在台灣取景：「希望能夠為年輕一輩的演員們增加出路，更多機會被看到。有邊個演員就暫時要保密，但一定會畀觀眾驚喜。」

74歲太保，他在18歲的時候，由午馬帶入行，最初主力做幕後，在邵氏做場記，後來再任副導演。工作數年後，成龍提議他一起拍戲，從此兼顧做幕前當演員，曾效力嘉禾電影多年，跟成龍、徐克、許冠文等人拍過無數經典電影。2000年以《運轉手之戀》獲得第37屆金馬獎最佳男配角獎和第三屆台北電影節商業類最佳男配角獎，在2007年以《鐵樹花開》獲得第42屆金鐘獎最佳戲劇男配角獎。2020年憑《叔‧叔》獲得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男演員、香港電影導演會年度大獎「最佳男主角」，以及第39屆香港電影金像獎最佳男主角。