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20/02/2025

【FOCUS】英美通脹憂重燃，聯儲恐成侵侵箭靶

#工資 #特朗普 #降息 #關稅 #失業率 #CPI #鮑威爾 #通脹
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　　繼美國1月核心CPI升至3.3%後，英國1月核心CPI亦飆高至3.7%，給美聯儲、英倫銀行的降息路徑加添不確定性。最新發布的聯儲會議紀要直認，通脹前景的上行風險增加，並可能因特朗普關稅、大規模驅逐移民及強勁消費支出而推高。此會否預示呼籲「立即減息」的侵侵，對鮑公為首的聯儲的隔空指摘，將升級為正面衝突？

 

英國CPI跳升，工資壓力陡增

 

　　通脹、工資聯袂上漲的噩夢，正令英美央行如坐針氈。周三（19日）公布的英國1月通脹數據顯示，因開徵增值稅而大漲的機票、私立學校學費，推升CPI至3%的10個月最高。儘管英倫銀行早已預期，通脹將在第三季達到3.7%峰值，但食品價格高企以及即將上調的水費、市政稅等，意味央行面臨的麻煩隨時超出預期。

 

【FOCUS】英美通脹憂重燃，聯儲恐成侵侵箭靶

英國1月CPI加速至3%，政府警告，回歸低通脹的道路將「坎坷」。

 

　　更令人頭痛的，是租金升幅及工資漲幅，雙雙超過CPI。其中，1月平均私宅租金按年漲8.7%，平均水平達1332英鎊；去年第四季工人薪資（不包括獎金）平均漲5.9%。所謂「工資是通脹之母」，4月起上調最低工資尚未啟動，平均薪資即持續超過通脹率，或倒逼企業提高價格以彌補僱傭成本增加，並令英倫銀行定調的「漸進、謹慎」降息方式更趨緩慢。

 

美企試圖轉嫁潛在關稅成本

 

　　美國的情形亦不遑多讓，2月密西根大學消費者調查顯示，對未來一年價格漲幅的預期中位數達4.3%，1月平均薪資亦錄按年漲5.9%。對未來通脹更高的預期，將推動人們尋求更高的工資，進而形成工資-通脹的螺旋上升，歷史早有腳本。

 

【FOCUS】英美通脹憂重燃，聯儲恐成侵侵箭靶

美國企業試圖將潛在關稅導致的更高投入成本轉嫁給消費者。

 

　　鑑於此，聯儲會議紀要就稱，19名官員一致認為，希望在採取進一步降息措施之前看到通脹進一步改善；紀要並引述多個地區的商業聯繫人指，企業試圖將潛在關稅導致的更高投入成本轉嫁給消費者。利率市場期貨顯示，聯儲在接下來的3月、5月、6月、7月，有98%、89%、53%、42%的機會按兵不動。

 

裁撤聯邦僱員料難撼失業率

 

　　按鮑公的口風，觸發減息的條件除了通脹持續向2%目標邁進，另一個則是勞動市場意外疲軟。而馬斯克正大刀闊斧進行的DOGE行動，目前已促使7.5萬名聯邦僱員接受買斷式辭職，以及22萬名試用期聯邦僱員飯碗岌岌可危。不過，相比全美去年12月錄總計460萬人辭職或解僱，裁撤聯邦僱員對失業率影響料相當有限。換言之，減息門檻或遲遲難見。

 

【FOCUS】英美通脹憂重燃，聯儲恐成侵侵箭靶

通過中間人「傳話」的做法，何時演變為特朗普跟鮑威爾的正面衝突？

 

　　白宮首席經濟顧問Kevin Hassett最新表示，將定期與鮑威爾討論美國經濟形勢，為總統傳達意見提供通道。通過中間人「傳話」的做法，何時演變為特朗普跟鮑威爾的正面衝突，進而重現當年尼克遜向時任主席伯恩斯施壓減息一幕？答案或不日揭盅。

撰文:金子安

 

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