啟德體育園︱3.1開幕禮$10門票周五10am發售，容祖兒、甄子丹、江旻憓、樊振東及林丹出席，附購票連結

啟德體育園將正式投入服務，3月1日將舉行開幕典禮，政府公布33600張門票，當中8500張將於明早10時在城市售票網發售，每人限購2張，每張10元，先到先得。是次開幕典禮有體育、大型舞蹈及演唱表演，包括巴黎奧運國家隊乒乓男單金牌得主樊振東、港隊金牌得主「劍后」江旻憓，更有影星甄子丹，本地歌手張天賦、李幸倪、容祖兒、林子祥、葉倩文、葉麗儀等出席，節目豐富。

開幕禮將於當日傍晚6時半在主場館舉行，開幕典禮將圍繞四大主題——「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」，演繹啟德的歷史與蛻變，展現香港過往在體育文化交流上擔任的角色之餘，亦邀觀眾一同見證啟德體育園將為未來發展開啟新篇章。

藝人及運動員表演出席

這次開幕典禮設有不同環節，包括體育、大型舞蹈及演唱表演等豐富節目，巴黎奧運國家隊乒乓男單金牌得主樊振東、港隊金牌得主「劍后」江旻憓、港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪等出席參與。當日將有多位知名巨星擔任演出嘉賓，包括影星甄子丹，本地歌手張天賦、李幸倪、容祖兒、林子祥、葉倩文、葉麗儀，以及內地歌手李宇春等。

甄子丹

張天賦

容祖兒

港隊金牌得主「劍后」江旻憓

指定日子換入場門票

留意，明日在城市電腦售票網買到的門票屬換領券，大家需要於2025年2月27日至3月1日憑換領券到啟德體藝館，換取入場門票。

啟德體育園開幕典禮

日期︰2025年3月1日

時間︰18:30-20:00

地點︰啟德主場館、啟德體育園

購票網址