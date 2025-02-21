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21/02/2025

跌．跌．跌

#政政經經 #財金大勢
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　　港股三大指數2月20日集體回調。其中，恒生指數、國企指數分別下滑1.6%、1.7%，恒生科技指數大跌3%。今日（21日）恒指不宜下破22400點區支持，不然或要回試22000點下。

 

　　短視頻概念、科網股等跌幅居前。快手-W(01024)跌7.6%，嗶哩嗶哩-W(09626)跌5.3%，BOSS直聘-W(02076)跌6.9%，貝殼-W(02423)跌3.8%，百度集團-SW(09888)跌3.2%。

 

　　SaaS概念股、DeepSeek概念等AI相關概念股經歷了多日熱炒，也出現集體調整。匯量科技(01860)跌9.9%，金蝶國際(00268)跌7.1%，地平線機器人-W(09660)跌5.7%，第四範式(06682)跌5.7%，閱文集團(00772)跌5.4%，商湯-W(00020)跌5.5%。

 

　　芯片股全線回落，晶門半導體(02878)跌4.5%，華虹半導體(01347)跌3.7%，中芯國際(00981)跌3%。

 

　　醫藥外包概念、生物醫藥股、醫美概念股等醫藥股逆市上漲。其中，歌禮製藥-B(01672)、騰盛博藥-B(02137)分別上漲34.5%、29%，昭衍新藥(06127)漲22.8%，泰格醫藥(03347)漲12.9%，康龍化成(03759)漲6.1%，凱萊英(06821)漲6.3%。

 

　　醫藥行業迎來多方利好消息。2月19日，國務院辦公廳轉發商務部、國家發展改革委《2025年穩外資行動方案》，推動生物醫藥領域有序開放。此外，有報道指出，今年中國將全面推進基本醫保基金即時結算改革，以加快醫療機構和醫藥企業資金周轉。個股方面，歌禮製藥公告稱，ASC30在肥胖症研究獲得積極期中結果，引發行業關注。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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