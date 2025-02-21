  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

21/02/2025

《九龍城寨之圍城》日本謝票場票價暴漲23倍！刺激旅遊業，粉絲稱張文傑為港版反町隆史

#啟德 #九龍城寨之圍城 #胡子彤 #黃德斌 #洪金寶 #日本 #香港電影 #古天樂 #張文傑 #影視娛樂 #劉俊謙 #AIRSIDE
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　由鄭保瑞執導、古天樂、劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑、洪金寶等人主演的《九龍城寨之圍城》，去年在香港上映時大受歡迎，超過億萬票房，而且在金像獎有14項提名。早前，這戲於海外上映，在日本大受歡迎，短時間內票房已過億日元，更是近5年日本最高票房的港產片。這齣戲令日本人陷入瘋狂，本月23日在東京的謝票場，戲飛出現炒黃牛情況。與此同時也振興香港旅遊業，有影迷特登來港，去參觀位於Airside的電影展覽，更去埋九龍城寨公園參觀。

 

 

　　《九龍城寨之圍城》大收旺場，現時去到日本上映，魅力非凡風靡日本大眾。為了答謝當地觀眾，電影公司安排於2月23日在東京謝票，到時鄭保瑞導演、演員古天樂、林峯、張文傑和胡子彤都會出席見觀眾。據知，兩場謝票場開賣已火速售罄，還出現炒黃牛情況，戲票由原價2,500日元（約130港元），炒至65,000日元（約3370港元）售出，足足炒貴23倍。

 

 

　　在社交平台，有不少日本人以洗版式討論電影及戲中演員，古天樂、林峯、劉俊謙、黃德斌和張文傑最多人談論，尤其戲裏飾演小四、在戲外同樣好武功的張文傑，就最多人喜歡，更封他為港版反町隆史，還不斷在網上搜尋張文傑的資料。

 

 

　　同時，不少日本旅客刻意來港，特意去到現時在啟德Airside正在進行的電影展覽，參觀展覽館內的多個打卡位：漫畫舖、跌打舖、牙醫診所等，還參觀埋九龍城城寨公園，協力振興香港旅遊業、刺激經濟。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#啟德 #九龍城寨之圍城 #胡子彤 #黃德斌 #洪金寶 #日本 #香港電影 #古天樂 #張文傑 #影視娛樂 #劉俊謙 #AIRSIDE
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk