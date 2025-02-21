《九龍城寨之圍城》日本謝票場票價暴漲23倍！刺激旅遊業，粉絲稱張文傑為港版反町隆史

由鄭保瑞執導、古天樂、劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑、洪金寶等人主演的《九龍城寨之圍城》，去年在香港上映時大受歡迎，超過億萬票房，而且在金像獎有14項提名。早前，這戲於海外上映，在日本大受歡迎，短時間內票房已過億日元，更是近5年日本最高票房的港產片。這齣戲令日本人陷入瘋狂，本月23日在東京的謝票場，戲飛出現炒黃牛情況。與此同時也振興香港旅遊業，有影迷特登來港，去參觀位於Airside的電影展覽，更去埋九龍城寨公園參觀。

《九龍城寨之圍城》大收旺場，現時去到日本上映，魅力非凡風靡日本大眾。為了答謝當地觀眾，電影公司安排於2月23日在東京謝票，到時鄭保瑞導演、演員古天樂、林峯、張文傑和胡子彤都會出席見觀眾。據知，兩場謝票場開賣已火速售罄，還出現炒黃牛情況，戲票由原價2,500日元（約130港元），炒至65,000日元（約3370港元）售出，足足炒貴23倍。

在社交平台，有不少日本人以洗版式討論電影及戲中演員，古天樂、林峯、劉俊謙、黃德斌和張文傑最多人談論，尤其戲裏飾演小四、在戲外同樣好武功的張文傑，就最多人喜歡，更封他為港版反町隆史，還不斷在網上搜尋張文傑的資料。

同時，不少日本旅客刻意來港，特意去到現時在啟德Airside正在進行的電影展覽，參觀展覽館內的多個打卡位：漫畫舖、跌打舖、牙醫診所等，還參觀埋九龍城城寨公園，協力振興香港旅遊業、刺激經濟。