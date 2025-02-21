利物浦疲態現，仍具霸氣；阿仙奴欠中鋒，有心無力

利物浦開季氣勢如虹，在聯賽一枝獨秀，在歐聯同樣勢不可擋；但最近7場賽事只得3勝2和2負，足總盃更被踢出局，利物浦是否走入低潮？

阿仙奴又能否把握利物浦可能出現的小低潮，一鼓作氣追上利物浦？將冠軍爭奪戰拖到5月的次輪對決？

今季的利物浦在沒買人、新兵欠奉的情況下，史諾依靠改變戰術和踢法，成功讓利物浦重拾強勢，的確有本事。

Opta預測利物浦奪冠機率高達86.5%，而阿仙奴只有13.4%（餘下0.1%是曼城）。BBC也有報道，以往績計算，歷史上只有1995／96的紐卡素，在25輪領先超過6分情況下最終未能奪冠，所以阿仙奴要後上的難度非常大。

利物浦季初賽程比較輕鬆，前10場比賽大部分面對排名11-20球隊，加上傷兵少，兵質素好，令利物浦在其他對手出閘脫腳的情況下，一路在聯賽高歌猛進。

而且在季初至今中尚未遇到過低潮，令其成為長途賽中成熟而且穩定的力量。

但過去7場賽事的表現，反映利物浦近期的確有點跌watt。在遭維拉逼和之後，本週將會作客曼城，3日後再鬥紐卡素，都是硬仗，並非沒有再失分的可能。

沙拿、雲迪克同阿諾都會在季尾約滿，至今未有續約消息；利物浦如今衝冠，基本就是一個信念，這個班底如果今季最終不能奪冠，夏天必將星散。

對於阿仙奴來說，利物浦失準，就是追分的機會。

但槍手想追，又是否又能力追？

阿仙奴過去6場賽事5勝1負，其中聯賽3連勝。雖然暫時落後利物浦8分，但少賽1場下，仍有追趕的可能性。

未來三場，槍手要面對韋斯咸、諾定咸森林和曼聯，若能全取9分，而利物浦又失分的話，就有機會追貼利物浦。

機會在前，阿仙奴能否趕上利物浦，甚至如同上兩季曼城反勝奪冠一樣，戲劇性奪冠？兵工廠球迷當然期望，但可能性較低。

主要原因是槍手明知缺少一個正宗中鋒，卻不正視問題。 一個9號前鋒平均入球，即使踢護級球隊，平均也有10球，這樣就有機會在一整季賽事裏，可以讓球隊由輸變和、和變贏，多取3至5分，這樣便拉近和利物浦的距離。

季初既然借入史達寧，為何一直投閒置散？西甲的美連奴，踢的位置和隊友太多重疊，為何簽入？

阿仙奴公佈最新的財務報告，顯示2023-24賽季的收入超過6億英鎊，但最終淨收入都是虧損，原來是因為買賣球員開支大增；有分析就認為，正是因為財務數據不理想，最終導致今個冬窗不買人，也可能是槍手未能爭冠的一個敗筆。

本週焦點

曼城迎戰禮物浦，相信利物浦順利贏波。

利物浦雖然作客，加上狀態略為回落，看似會是一場五五波。但實際上，哥迪奧拿自己也承認，自己球隊此刻並不如利物浦和阿仙奴，因此無論在人腳和狀態上，其實曼城都不及利物浦。

只要看周中不敵皇馬，就知道現時曼城的人腳有多緊張，而且這段時間，相信哥迪奧拿寧願操練新兵，或者演練新戰術，能夠逼和利物浦相信已經是最理想的結果。如果偷雞贏波，更是意料之外了。

連同周中不敵皇馬，曼城今季各賽事已輸13場，亦創哥帥生涯單季最多敗仗紀錄；曼城今次附加賽出局，是自2012至2013球季分組賽出局後於歐聯的最差成績，也是哥迪奧拿執教生涯以來，首次未能打入歐聯16強。

另一場則是維拉主場面對車路士。神經刀車路士，今季的賽事是該贏就不贏，該輸卻不輸，所以很難預料今場的賽果。

但有一樣可以肯定，維拉今季在歐聯大殺四方，是艾馬利的功力，畢竟作為杯賽專家，他在杯賽的成績一向備受肯定；反而聯賽這種長途作戰，艾馬利並不擅長，所以維拉在聯賽表現也是時好時壞。

今場維拉有主場優勢，加上今季面對前列球隊並不遜色，估計是坐和望贏；但車路士也是神經刀，突然之間可以踢得順風順水，大破維拉也不是沒有可能。