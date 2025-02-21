杜拜朱古力熱潮！四季酒店限量朱古力禮盒、美心開心果蛋糕92折、聖安娜麻糬波波只需$8

近期大熱的「杜拜朱古力」你試過未呀？美心西餅將於2月22日起首度推出全新杜拜朱古力開心果蛋糕，夾層內開心果麵絲脆脆，神還原「杜拜朱古力」核心精髓，會員訂購更有92折優惠。聖安娜早前亦推出杜拜朱古力麻糬波波$8，平平地有交易！要追求更美味層次，推介四季酒店杜拜巧克力禮盒，用料講究，而且提供 70% 黑巧克力與牛奶巧克力兩款口味，更是產量有限！

戶戶送2024年度「全球百大美食榜」，回顧過去一年各地的最受歡迎美食走勢，排名榜首正是「杜拜朱古力」！究竟杜拜朱古力有幾巴閉，為何大熱跑出？杜拜的朱古力品牌 FIX Dessert Chocolatier出品的「Cannot Get Knafeh of It」，以開心果醬料為核心所製作的創新朱古力，內餡由開心果醬和中東傳統甜品庫納法（Knafeh）組成。你見到一絲絲的東西，正是庫納法，它是一種用炸過的細碎面條和濃郁芝士製作的甜品，與朱古力結合後，形成了豐富多層次又特別的口感。

杜拜的朱古力品牌 FIX Dessert Chocolatier出品的「Cannot Get Knafeh of It」（圖片來源︰fixdessertshop）

四季酒店︱杜拜巧克力禮盒 產量有限先到先得

香港四季酒店推出「杜拜巧克力」禮盒，由行政餅房主廚 Ringo Chan 及團隊精心製作，選用意大利頂級西西里開心果醬、法國 AOP 牛油製成的牛油清、法國海鹽及中東芝麻醬，並特別加入中東甜品常見的土耳其小麥幼碎麵條，打造獨特的口感！「杜拜巧克力」禮盒提供 70% 黑巧克力與牛奶巧克力兩款口味。留意，酒店網稱店庫存有限，僅可透過 eShop 購買。庫存將於每日上午 11:00 刷新，而且由於產量有限，先到先得，恕不接受預訂。

四季酒店杜拜朱古力（牛奶朱古力）$320

四季酒店杜拜朱古力（70%黑朱古力）$320

售賣點︰四季酒店 eshop

美心西餅︱杜拜朱古力開心果蛋糕

美心西餅將於2月22日起首度推出全新「杜拜朱古力開心果蛋糕」。蛋糕表層採用精心打造的香濃開心果忌廉及朱古力脆皮、加入日本產的開心果粒及金色蠟章造型朱古力牌作點綴，當中“D”字象徵“Dubai Chocolate”，營造復古優雅的視覺效果。美心西餅會員於推廣期間訂購「杜拜朱古力開心果蛋糕」尊享92折優惠。

杜拜朱古力開心果蛋糕原價$198/個，App會員價92折$182.2

尺寸: 4.5吋，重量：約 1磅

門市推出日期： 2025年2月22日

夾層則採用了可可濃度達54%的比利時朱古力、配搭奶香濃郁的獨家配方開心果忌廉，還有參考中東傳統甜品庫納法（Knafeh）以麵絲脆脆絲混合濃郁的開心果醬製成的開心果麵絲脆脆，形成了多重口感！

售賣點︰各大美心西餅分店

https://www.maximscakes.com.hk

聖安娜︱杜拜朱古力麻糬波波、杜拜朱古力日式冬甩

聖安娜早前亦新推杜拜朱古力麻糬波波、杜拜朱古力日式冬甩！杜拜朱古力的特色係餡料以開心果醬混合炸過的細碎麵條，啖啖鬆脆的開心果味配搭埋朱古力，口感層次豐富！杜拜朱古力麻糬波波口感煙韌，麻糬波波沾上濃郁黑朱古力醬，及香口酥脆的開心果麵條碎，口感非常豐富，而且打卡IG-able！

杜拜朱古力麻糬波波 原價: $8/件 優惠價: $20/3件

杜拜朱古力日式冬甩口感Q彈，淋上黑朱古力醬及滿滿開心果麵麵條碎，好滋味。

杜拜朱古力日式冬甩 原價: $15起/件 優惠價: $39/3件

售賣點︰各大聖安娜分店

https://www.sthonore.com/hk/news/detail/dubai-chocolate-series