2024年民間電視大獎揭曉！歐錦棠憑《打天下2》囊括8項大獎，談善言擊敗楊茜堯成視后，江

民意反映觀眾口味,由「方以文一個人寫光影」連續 9 年舉辦全民提名、全民投票的跨平台電視民選大獎「觀眾在民間電視大獎 2024」,日前公布14項得獎名單及五強票數。 全部獎項均由 ViuTV 節目及藝人勝出,MIRROR成員江熚生(AK)擊敗姜濤稱視帝,而談善言力挫楊茜堯封視后。不過,TVB劇集和藝人,以楊茜堯成為TVB最高得票者。





這次民間電視大獎2024,總投票人數 4,457 人,MIRROR 成員江熚生憑ViuTV劇集《打天下 2》飾演關志浩,奪得民選視帝,以 2.8%票數力壓《無用的謊言》男主角姜濤險勝。在視后方面,談善言憑《打天下 2》中飾演莊惠一角,奪得民選視后, 4.9%票數打敗《黑色月光》女主角楊茜堯(詳情見以下附表)。





同時,江熚生也奪得民選飛躍進步男藝員,雙喜臨門。至於TVB藝人、梁舜燕的外孫阮浩棕票數也不少,得到第三位,僅次於姜濤。民選飛躍進步女藝員,由葛綽瑤奪得,於TVB《萬千星輝頒獎典禮》中,奪得飛躍進步女藝員的陳曉華,則在今次民選頒獎禮上,奪得第五,而曾志偉家嫂王敏奕位列第四。





至於由谷德超主持的《爆谷一周》,連奪三屆民選奪得最佳資訊節目,以 29.4%得票率成為本屆得票率票王。在節目獎項上,由 MIRROR 主持的《MIRROR Chef》奪得民選最佳綜藝術節目 、民選最佳主持兩個獎項,以1,154 票成為本屆最高票數得主。民選最佳電視歌曲由姜濤主唱劇集《無用的謊言》的主題曲《I Need You In My Li(f)e》奪得。





若計大贏家,應該是歐錦棠,他為《打天下 2》身兼監製、主演、編劇、武術指導 、投資人於一身,於本屆投票中橫掃 8 個獎項,包括:民選最佳男女主角、民選最佳男女配角、民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳戲劇拍檔。

至於TVB劇集和演員有入圍部分獎項,《黑色月光》共 6個提名打入五強,女主角楊茜堯成為TVB最高得票者,她憑余滿月一角於民選最佳女主角投票中奪得 TVB 最佳成績 獲得 602 票 (15.3%) 奪得二名。





14 個民選獎項得獎排名及票數與得票率:



民選最佳劇集

項目總投票票數:4,067 票

1.《打天下 2》 982 票 (24.1%)

2.《十七年命運週期》 737 票 (18.1%)

3.《無用的謊言》 465 票 (11.4%)

4.《黑色月光》 339 票(8.3%)

5.《反起跑線聯盟 2》 278 票(6.8%)



民選最佳劇本

項目總投票票數:4,035 票

1.《打天下 2》 902 票 (22.4%)

2.《十七年命運週期》 622 票 (15.4%)

3.《無用的謊言》 611 票 (15.1%)

4.《婚後事》 301 票(7.5%)

5.《反起跑線聯盟 2》 270 票(6.7%)



民選最佳攝影

項目總投票票數:4,016 票

1.《打天下 2》 1,014 票 (25.2%)

2.《十七年命運週期》 662 票 (16.5%)

3.《無用的謊言》 376 票 (9.4%)

4.《Boyscation Too》 320 票 (8.0%)

5.《黑色月光》 271 票 (6.7%)



民選最佳男主角

項目總投票票數:3,985 票

1. 江熚生 –飾 關志浩《打天下 2》 768 票 (19.3%)

2. 姜濤 –飾 黎宇謙 ( 祖和)《無用的 謊言》 657 票 (16.5%)

3. 羅子溢 –飾 潘善仁《婚後事》 296 票 (7.4%)

4. 楊樂 –飾 余木成《十七年命運週 期》 274 票 (6.9%)

5. 潘燦良 –飾 李銘基《反起跑線聯盟 2》 255 票 (6.4%)



民選最佳女主角

項目總投票票數:3,939 票

1. 談善言 –飾 莊惠《打天下 2》 796 票 (20.2%)

2. 楊茜堯 –飾 余滿月《黑色月光》 602 票 (15.3%)

3. 廖子妤 –飾 陶嘉鞱《十七年命運週 期》 576 票 (14.6%)

4. 葛綽瑤 –飾 陸芊雨《無用的謊言》 354 票 (9.0%)

5. 周家怡 -飾 劉家琪《反起跑線聯盟 2》 176 票 (4.5%)



民選最佳男配角

項目總投票票數:3,901 票

1. 邱傲然 – 飾 戴凱天《打天下 2》 598 票 (15.3%)

2. 邱士縉 - 飾 李 康《無用的謊言》 510 票 (13.1%)

3. 蕭正楠 – 飾 龍四海、林茂財、鄧桂平《巾幗梟雄之懸崖》 337 票(8.6%)

4. 郭嘉駿 – 飾 高嘉豪《無用的謊言》 318 票 (8.2%)

5. 駱振偉 - 飾 俊樂《打天下 2》 297 票(7.6%)



民選最佳女配角

項目總投票票數:3,847 票

1. 武田梨奈 – 飾 如月沙織《打天下 2》 444 票 (11.5%)

2. 楊詩敏 – 飾 張桂香《無用的謊言》 385 票 (10.0%)

3. 楊卓娜 –飾 余漫星《黑色月光》 326 票 (8.5%)

4. 黃翠如 –飾 余曦晨《黑色月光》 296 票 (7.7%)

5. 練美娟 –飾 羅白嫣芬《反起跑線聯 盟 2》 243 票 (6.3%)



民選飛躍進步男藝員

項目總投票票數:3,972 票

1. 江熚生 700 票 (17.6%)

2. 姜濤 581 票 (14.6%)

3. 阮浩棕 365 票 (9.2%)

4. 郭嘉駿 308 票 (7.8%)

5. 邱傲然 280 票 (7.0%)



民選飛躍進步女藝員

項目總投票票數:3,785 票

1. 葛綽瑤 852 票 (22.5%)

2. 何洛瑤 276 票 (7.3%)

3. 李芯駖 269 票 (7.1%)

4. 王敏奕 229 票 (6.1%)

5. 陳曉華 211 票 (5.6%)



民選最佳戲劇拍檔

項目總投票票數:3,929 票

1. 江熚生、談善言《打天下 2》 773 票 (19.7%)

2. 姜濤、葛綽瑤《無用的謊言》 711 票 (18.1%)

3. 陳書昕、張可欣《十七年命運週 期》 214 票 (5.4%)

4. 楊卓娜、楊茜堯、黃翠如《黑色 月光》 169 票 (4.3%)

5. 潘燦良、周家怡《反起跑線聯盟 2》 168 票 (4.3%)



民選最佳主持

項目總投票票數:4,122 票

1. MIRROR《MIRROR Chef》 964 票 (23.4%)

2. 谷德昭《爆谷一周》 360 票 (8.7%)

3. 王賢誌《Boyscation Too》 288 票 (7.0%)

4. ERROR《ERROR 死腳膠千萬巨蛋 自作夢》 275 票 (6. 7%)

5. P1X3L、鍾卓穎、楊安妮、葛綽 瑤、許寶恆、何洛瑤《P1X3L 5G 上位計劃》 168 票 (4.1%)



民選最佳綜藝節目

項目總投票票數:3,967 票

1. 《MIRROR Chef》 1,154 票 (29.1%)

2. 《ERROR 死腳膠千萬巨蛋自作 夢》 402 票 (10.1%)

3. 《Boyscation Too》 361 票 (9.1%)

4. 《晚吹 – 空肚講宵夜》 236 票 (5.9%)

5. 《選角》 217 票 (5.5%)



民選最佳資訊節目

項目總投票票數:3,840 票

1. 《爆谷一周》 1,129 票 (29.4%)

2. 《東張西望》 529 票 (13.8%)

3. 《CHILL CLUB》 365 票 (9.5%)

4. 《自訂台灣軼晴》 183 票 (4.8%)

5. 《茶餐廳》 157 票 (4.1%)



民選最佳電視歌曲

項目總投票票數:3,856 票

1. 姜濤《I Need You In My Li(f)e》- 《無用的謊言》 965 票 (25.0%)

2. 李卓庭《風中飛花》 - 《打天下 2》 296 票 (7.7%)

3. Serrini《可愛的東西》-《島嶼協奏曲》 213 票 (5.5%)

4. P1X3L、鍾卓穎、楊安妮、葛綽 瑤、許寶恆、何洛瑤《逆行星》 - 《P1X3L 5G 上位計劃》 205 票 (5.3%)

5. 梁詠琪、張曦晨、植海維、徐立 德、孫詠軒《樂悠悠之歌》-《反 起跑線聯盟 2》 196 票 (5.1%)