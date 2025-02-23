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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

23/02/2025

香港尚未交接，英國又成歐盟攔路虎

#英倫歲月 #英國保守黨 #香港問題 #歐盟 #1997年 #北約東擴 #IGC #大國博弈 #政情
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　邁入1997年元月，在英國保守黨政府決定將香港問題國際化之時，歐洲大陸卻展現出一派樂觀氣氛 -- 不僅北約東擴米已成炊，西歐的安全緩衝區得以擴大，且歐盟進程又進入了關鍵的一年。根據歐洲《馬城條約》規定的時間表，這年將完成歐洲統一貨幣的最後籌備工作，如果順利的話，歐洲在政治、經濟一體化的道路上又將邁出一大步。

 

保守黨政府成了歐盟進程的攔路虎，歐陸領袖都寄望英國盡快大選（資料圖片）


　　由此可見，1997年是個別具意義的年份，北約東擴、歐盟升級和香港回歸中國三件影響全球局勢的事件同步發生。28年光陰彈指間，如今北約東擴以俄烏戰爭告終，歐盟在內外交困下風雨飄搖，而美國對華發動貿易戰又危及香港的東西方橋樑作用，結局令人感慨。

　　回到1997年，正當歐洲各國滿心歡喜迎向大一統夢想時，卻冒出個攔路虎 -- 英國保守黨政府還未處理好香港交接問題，又在歐盟進程問題上給其他歐洲國家添堵。根據《馬城條約》成立的歐盟成員國政府交流會議(IGC)，原擬在該年將完成檢討，以便加入歐盟統一貨幣的首批成員國，在年內達到條約規定的經濟指標。

歐陸國家與英國矛盾加劇

　　不料，IGC會議進程一再被英方拖延，使得原擬該年6月在阿姆斯特丹峰會上完成的議程，有可能拖到12月的盧森堡峰會。唐寧街的拖字訣，危及歐洲統一貨幣的如期推出，令支持歐洲一體化的歐陸國家，與英國的矛盾不斷加劇。

　　於是歐陸出現了一個令唐寧街不快的現象 -- 各國政府都寄望英國盡快舉行大選，以便較為開明的工黨上台，解除歐洲統一道路上的英國障礙。致力推動歐洲政治及經濟統一的德國政府，甚至公開把英國大選，列為德國在1997年關注的頭號外交事件。

　　德國外長金克爾在1997年的新年賀詞中，直指英國大選將「決定歐洲的命運」。他更露骨地提醒英國「不要阻住地球轉」，表示無論是英國哪個黨贏得大選，新政府都應該就其歐盟政策做出明確決定。金克爾此言一出，引發倫敦震怒，斥其干涉英國內政，加劇了英國對歐盟進程的抵觸情緒。

　　此時保守黨內部亦因為是否加入歐盟進程的問題鬧得不可開交，反對加入的歐疑派認為，支持歐盟擴大權力，加入歐盟經濟圈，會令英國喪失主權。歐疑派進一步擔憂，大歐洲聯盟的誕生，會削弱英美跨大西洋特殊關係的作用，這將顛覆英國在戰後致力維持的世界大國地位。

　　支持英國加入歐盟的一派，即所謂的「歐盟派」或「親歐派」，其實和「歐疑派」一樣，都不希望看到大歐洲聯盟的出現，但他們擔心歐盟進程一旦成真，英國會被徹底排除在外，恐被強大的歐陸聯盟壓垮。因此，這一派主張英國積極加入歐盟談判，掌握交涉主動權，令其朝有利於英國的方向發展。

歐疑派視德國為眼中釘

　　隨著歐元誕生進入最後倒數階段，歐疑、歐盟兩派在國會、報章輿論上猛然過招。歐疑派視德國為眼中釘，指控德國正以強大的經濟為後盾，努力擴大其國際影響力，包括派兵前往前南斯拉夫地區維和。歐盟派則反過來指，英國過去參加兩場世界大戰，付出沉重生命代價，並不僅僅是為了消極抵抗德國侵略，而是主動出手維持歐洲秩序。

　　保守黨內部高度分裂，連外相聶偉敬在一個電台節目中也不得不承認，在大選決出勝負前，英國很難跟歐陸政府展開嚴肅而認真的談判，因為他們都在觀望英國，等待新政府的出現。

 

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