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21/02/2025

吉隆坡直擊！Huawei創新產品全球發布會：三摺手機Mate XT | Ultimate Design國際版登場！同場發表旗艦平板、開放式耳機、健康手環

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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    本欄每周更新

 

 

　　Huawei剛於馬來西亞吉隆坡舉行創新產品全球發佈會。會中發表了一系列新產品，當中最觸目是全球首款三摺手機Mate XT | Ultimate Design國際版，另外亦有旗艦平板MatePad Pro 13.2”、FreeArc開放式耳機及Band 10運動手環。

 

 

三摺手機多個全球第一

 

　　Mate XT | Ultimate Design是全球首款量產，也是現時市場上最薄、熒幕最大的摺疊手機，展開後厚度只有3.6毫米，即使摺疊後厚度亦只有12.8毫米。手機擁有3K解像度的10.2吋熒幕，提供92%屏佔比，其配置的Huawei「天工鉸鏈」系統，讓熒幕可內外雙向摺疊，更可變身成6.4吋單屏和7.9吋雙屏使用，滿足不同的應用場景。

 

Mate XT | Ultimate Design配置的Huawei「天工鉸鏈」系統，讓熒幕可內外雙向摺疊。

 

手機擁有3K解像度的10.2吋熒幕，提供92%屏佔比。

 

Mate XT | Ultimate Design展開後厚度只有3.6毫米。

 

　　Mate XT | Ultimate Design搭載Kirin 9010 SoC、內置5,600mAh電池，支援66W有線快充及 50W無線快充等規格，並搭載超光變XMAGE影像系統和與三個主鏡頭，分别是5,000 萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及1,200萬像素潛望式長焦鏡頭。香港發售的Mate XT | Ultimate Design國際版只有16GB記憶體 + 1TB儲存版本，但加入八達通，以及天通衛星通訊的支援。

 

Mate XT | Ultimate Design摺疊後可當一般手機使用。

 

備有瑞紅及玄黑配色選擇。

 

Mate XT | Ultimate Design搭載超光變XMAGE影像系統和與三個主鏡頭。

 

筆者試過，港版的Mate XT | Ultimate Design支援八達通。

 

　　超靚熒幕旗艦平板為Huawei旗艦平板，擁有13.2吋、3:2顯示比例的柔性OLED PaperMatte熒幕，可減少眩光干擾，兼提供1,000nits超高亮度和2.8K高解像度。

 

　　平板厚度只有5.5毫米，重580克，機身採用航天級鎂合金中框，內置16GB記億體、 512GB儲存及10,100mAh大容量電池，亦支援HUAWEI SuperCharge 超級快充技術。

 

　　MatePad Pro 13.2”預載PC級的WPS Office應用程式，方便在平板作文書處理，另外也內置Notes及GoPaint專業繪畫軟件，可配合M-Pencil（第三代）星閃筆使用，跟機也附有智能磁吸鍵盤。

 

MatePad Pro 13.2”附有智能磁吸鍵盤。

 

機身採用航天級鎂合金中框，兼設有兩個主鏡頭。

 

支援M-Pencil（第三代）星閃筆，可直接在Notes 及 GoPaint專業繪畫軟件進行創作。

 

全新開放式耳機

 

　　FreeArc備有黑、白、綠三款配色，採用「C 型橋」設計，掛耳部分用上0.7毫米鎳鈦形狀記憶合金，加上採用140°黃金三角支撐增加佩戴穩固性，表面覆蓋了柔軟、親膚的液態矽膠來增加長時間佩戴的舒適程度。耳機搭載17 x 12毫米高靈敏度驅動單元，支援動態低音和自動調整等強度演算法，亦是Huawei首款IP57抗水等級耳機。

 

FreeArc耳機表面覆蓋了柔軟、親膚的液態矽膠來增加長時間佩戴的舒適程度。

 

耳機採用「C 型橋」設計，加上採用140°黃金三角支撐增加佩戴穩固性。

 

新版運動手環

 

　　Band 10是Huawei新版的運動手環，在運動健康方面進行了升級，可分析日常作息的睡眠健康，也可全天候監測生理及心理的情緒，更加入以熊貓為主題的互動式錶盤，可直觀地跟蹤情緒變化。手錶重量只有15克，備有羽砂黑、冰川白、托帕藍、流光紫及向新綠色選擇。手環設有1.47 吋194 x 368解像度熒幕，內置180mAh電池，可連線使用最多14天。

 

Band 10設有1.47 吋194 x 368解像度熒幕。

 

手環背面設有不同的健康監察器。

 

　　此外，Huawei在吉隆坡百利宮購物中心設立了創新可摺疊屏技術展覽，場中除了展示剛發表的Mate XT | Ultimate Design及其所用的零件，更展出以Mate X6的碳纖維內屏支撐吊起電單車，以及內框受到猛烈撞擊仍絲毫無損。

 

 

　　Mate XT | Ultimate Design備有瑞紅及玄黑配色，定價$25,499，買機可獲贈一次碎屏寶服務（價值$6,799）、兩年四次免費屏幕保護貼服務（價值$1,400），另可額外加$99換購Huawei FreeClip（價值$1,399）；而MatePad Pro 13.2” 備有流金配色，定價$7,399。兩款新產品即日起接受預訂，並於3月7日正式發售。所有Huawei新產品筆者稍後會再令文詳細介紹。

 

 

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