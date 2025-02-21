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21/02/2025

1周部署｜李偉傑：下周恒指仲有上升空間？咩股份仲可追落後？

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嘉賓：天風國際證券經紀業務部董事 李偉傑

 

　　阿里巴巴(09988)截至去年12月底止第三財季，收入逾2,801億元人民幣、按年升8%，經調整純利逾510億元，按年增6%，均高過市場預期，市場對其估值重估下，股價短期仍有上升動力？

 

　　港股收市大升900點，高見23477點，已連升第六周。下周恒指仍有上升空間嗎？回調至甚麼水平可吸納？目前大市已累積一定升幅，若想捕捉追落後的股份，Jason又有何「心水股」推薦？

 

 

影片網址：https://youtu.be/111ll-hX7Fs?feature=shared

 

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