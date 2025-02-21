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21/02/2025

Duffy 與好友同萌遊：春日限定列車打卡、美食精品及港人專享$859兩天入園優惠

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Text: Eunice Chow Photo: 香港迪士尼樂園

　　各位 Disney 粉絲又係時候出動啦！香港迪士尼樂園度假區年度萌粉盛會「Duffy 與好友同萌遊」再次回歸，fans們記得帶齊心愛的毛公仔結伴同行暢遊樂園，必坐Duffy 與好友春日限定列車及到訪主題打卡位。當然不少得品嘗新登場春日甜點，以及一系列新商品。想玩得更精明著數，留意香港居民專享港幣 859元「雙重暢玩」優惠，可選定兩天入園！

 

 

　　「Duffy 與好友同萌遊」將於2025年2月21日至5月7日舉行，Fans一踏入園區就會被小鎮大街火車站的花圃吸引，色彩斑斕的花朵砌出可愛Duffy的樣子。

 

全新Duffy車長造型花圃。

 

　　香港迪士尼樂園鐵路的火車搖身一變成為色彩繽紛的Duffy 與好友春日限定列車，準備帶領大家於樂園開啟奇妙之旅。車身除了佈滿彩旗和彩紙圖案外，還有 Duffy 與好友在車窗探頭外望的圖案，彷彿與大家同遊。

 

 

　　登上列車後，記得捉緊時機捕捉旅程中各個Duffy 與好友主題的打卡位，包括掛滿彩旗的幻想世界火車站和月台旁寄存著的行李。

 

全新的Duffy與好友「結伴萌遊」時刻 ！Duffy、LinaBell、ShellieMay與 ‘Olu Mel一同以歌舞慶祝這個特別的春日時刻。

 

全新Duffy 與好友毛公仔「可愛座」打卡位

 

　　當你想為心愛的Duffy 與好友毛公仔打卡，不需要再煩惱點擺位，因為香港迪士尼專為毛公仔新增五個為Duffy 與好友而設的「可愛座」打卡位。打卡位設於奇妙夢想城堡、小鎮大街火車站、探險世界、灰熊山谷及迷離莊園，讓大家拍下最萌旅行相！

 

全新Duffy 與好友毛公仔「可愛座」打卡位

 

全新Duffy 與好友毛公仔「可愛座」打卡位

 

小鎮廣場的全新Duffy與好友佈置。

 

全新季節裝飾的Duffy 與好友遊玩屋！七位穿上春日新裝的好友將期待與大家一起遊玩、合照留念、分享快樂。

 

 

　　

春日限定滋味

　　一見到大街餐廳由Coca-Cola®呈獻的全新 Duffy與好友眾樂樂巨型雪糕新地，已經好想同朋友開心share。仲未滿足，可再到小鎮雪糕店品嚐雙重白桃味軟雪糕，然後購入CookieAnn小火車爆谷桶，品味Duffy與好友杯子蛋糕、以及CookieAnn 春日棉花糖窩夫，so yummy

 

Fans到訪翠樂庭餐廳自助餐享用全新春日主題甜品。

自助午餐 (特色春季主題甜品) 星期六、日及公眾假期成人$498;小童$328︱自助晚餐 (特色春季主題甜品) 星期一至四成人$688;小童$438星期五、六、日、公眾假期及公眾假期前夕成人$818;小童$508

 

Duffy 與好友眾樂樂巨型雪糕新地(4-6 人份) $688*

 

雙重白桃味軟雪糕 $70

 

CookieAnn 春日小火車爆谷桶 $290

 

Duffy 與好友「春日甜美探索」 系列

 

　　Duffy與好友「春日甜美探索」系列商品包括毛公仔、掛袋飾物、鎖匙扣和頭箍，還有一系列主題時尚服裝，另外全新春日限定Duffy與好友珍藏幣將於36日起發售。

 

Duffy 與好友「春日甜美探索」系列毛公仔每款$299

Duffy 與好友「春日甜美探索」系列 Cup Cake 掛袋飾物(3 24 日起推出) 每款$169

Duffy 與好友「春日甜美探索」系列碟子 (一套四隻)$179、袋子$259

LinaBell 女童連身裙、背包$329、女童上衣 $229

 

「雙重暢玩」優惠

 

　　由即日至2025年6月30日，香港居民專享「雙重暢玩」優惠，於指定期間入園兩次，優惠亦包括多張購物和美食禮券。Fans與心愛的毛公仔旅伴在「Duffy 與好友同萌遊」一起發掘新景點和樂趣，以及投入更多期間限定的節慶活動！

 　　想享受更獨特的體驗，賓客亦可購買提早入園證，於「Duffy與好友同萌遊」活動期間提早進入指定園區，到訪小鎮大街火車站、香港迪士尼樂園鐵路和Duffy與好友遊玩屋。

 

「雙重暢玩」優惠（香港居⺠專享）

預訂日期︰即日至 2025 年 6 月 29 日

入園日期︰即日至 2025 年 6 月 30 日

內容︰可於即日至 6 月 30 日期間第 1 至第 3 門票級別選定 2 天入園，參與更多期間限定的節慶活動，包括多張購物和美食禮券

價格（港幣）︰標準門票每位$859、小童／⻑者門票（3 至 11 歲／60 歲或以上）每位$ 649

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站、香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式

備註︰此優惠只供持有有效的香港身份證之香港居⺠享用。

 

Duffy 與好友同萌遊

 日期︰2025221日至57

 地點︰香港迪士尼樂園度假區

 https://www.hongkongdisneyland.com

 

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