日圓急升後，考驗日本貨幣政策

上周有兩大故事，第一個是美國聯儲局公布上月FOMC會議紀要，表達了不急於重回降息的立場，但同時暗示可能調整量化緊縮政策，暫緩乃至停止縮表；第二個故事是最新調查顯示美國消費者信心出現下滑，對長期通脹的擔憂更達到1995年以來的新高，美股上周五（21日）出現了今年以來最大的單日下跌，而對政策利率敏感的兩年期國債收益率上周從高位下滑10個基點，債市走強。

債升股跌和消費信心轉弱之下，美元指數繼續回落，日圓匯率領漲。金價再創新高，能源價格下挫，大宗商品價格攀升。

日圓兌美元在過去一個月上漲了4.2%，至150之下，成為全球貨幣中今年最強勁的幣種。日圓匯率走強的第一個邏輯是日本央行重新踏入加息路徑，第二個邏輯是美國消費信心轉弱，美國經濟基本面邊際轉差。市場預期日本與美國的利差進一步收窄，並改變儲蓄資金流向。同時，去年下半年積聚了大量的沽空，如今日本政局暫時穩住了，日圓回升導致部分沽空盤獲利回吐。

特朗普對日本施加巨大的壓力，要求改變日本對美龐大貿易順差的局面，石破茂訪美時許諾進行龐大的採購計劃和投資，有助於改善日美商品貿易和服務貿易失衡。不過，美國貿易失衡的核心原因是美國過度消費、儲蓄不足，這一點不解決，光靠日本（及其他國家）單方面努力是解決不了問題的。

筆者對日本政經走向做一下判斷：1）日本「再通脹」已經漸入佳境，經濟恢復使得日本央行的貨幣政策進入正常化程式，待今年漲工資趨勢明朗後，可能加速推進；2）匯率過度貶值，帶來了沉重的進口通脹和誇張的遊客湧入，這些不利於選票；3）民間消費氣氛在改善，但生活成本高騰下，消費增長仍存在不確定性；4）傳統產業強項受到結構性擠壓；5）特朗普的關稅政策仍有巨大不確定性；6）夏季議會選舉具影響性。

基於以上判斷，筆者認為石破政府今年在財政政策上會盡量寬鬆，日本央行在貨幣政策上會謹慎地加快加息步伐，而日圓匯率則處在兩難中。出口仍是日本經濟的重頭戲，弱日圓對於出口利潤和股市表現至關重要。另一方面，適當控制匯率貶值的速度，紓緩進口通脹和遊客壓力，對於爭取民意是重要的。筆者相信日本政府和央行仍希望日圓匯率可控地處在弱勢，但是特朗普關稅戰和聯儲局政策卻在他們控制之外，可能帶來更大的匯率波動。

日圓兌美元在過去一個月上漲了4.2%，為今年最強勁的幣種。(Shutterstock)

日本經濟在去年第四季度增長2.8%（環比折年率），遠遠好過分析員預測中位數1.1%和上期的1.7%。備受關注的個人消費增長0.5%，較上期下滑，但是下滑幅度比筆者預期的要溫和。個人耐用品消費表現良好（汽車上漲15.2%），不過非耐用品消費就出現萎縮，折射出生活成本的高企。企業投資止跌回漲，公共開支明顯加強。遊客湧入和進口下降，令淨出口貢獻GDP 3個基點。

這組數字再次證實日本已經走出經濟衰退，打破了收入與消費螺旋下降的通縮陷阱，經濟、通脹和消費均在正常化過程中。儘管企業投資仍多觀望、房地產建設在回落、生活成本的壓力頗大，日本經濟的體質確實在改善，為貨幣政策正常化鋪平了道路。筆者估計日本央行到明年中，可能將政策利率推向1.25厘至1.5厘的目標區間，只是行動會比較緩慢審慎，並受匯率走勢牽制。

特朗普入主白宮剛滿一個月，這是火力全開、拳打四方的一個月。期間他簽署了73份總統行政命令，比奧巴馬兩任、特朗普一期和拜登執政第最初一個月所簽署的行政命令總和還要多。拜登政府曾經標榜最初100日的雷厲風行，而他在第一個月也只簽署到28份行政命令。特朗普行政命令中包括了建立政府效率部、推出重大關稅措施、打擊非法移民等一系列具有深遠意義的政策舉措。

同時，特朗普政府在烏克蘭停火、與歐盟關係、中東和平計劃等地緣政治上也表達出強硬的立場，並在加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河問題上咄咄逼人。他展示出赤裸裸的「美國優先主義」策略，在美國傳統盟友中引起震撼，並開始衝擊戰後美國主導建立起來的國際政治經濟秩序。

特朗普選舉承諾中未達預期的，主要是在兌現驅逐非法移民上。1月26日，執法部門逮捕了近千名非法移民，但是之後這個數字持續下滑，目前每天逮捕人數已經低過300人，折射出執法人員不足、關押設施不夠等現實困難。另一個失望，就是通貨膨脹反彈，美國家庭的生活成本持續上漲。特朗普的關稅措施正在引發新的通脹壓力，最新的消費情緒調查中，美國人對未來物價的擔憂再次升溫。

應該說，特朗普在兌現競選承諾上是不遺餘力的，但是民意效果卻不理想。根據蓋洛普調查，甘迺迪以來12位美國總統中，特朗普第二任的支持率為47%，位列倒數第二，僅略高於特朗普第一任；他的不支持率為48%，位列倒數第一，甚至差過第一任。究其原因，第一點是他的極端立場撕裂美國社會，第二點正是他對拜登政府的攻擊重點：物價。

特朗普主義橫掃美國一宮兩院，取得了巨大的民意授權（儘管反對率同樣高企），對美國未來的影響恐怕遠遠超過他的4年任期。在過去4年，特朗普已經成功將美國共和黨轉化為特朗普共和黨，選舉中又將民主黨暴擊，可以預期在未來還會對一批民主黨首領人物實施打擊，加上民主黨暫時後繼乏人，特朗普之後，恐怕他的MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）軍團還會引導美國政壇相當時間。

特朗普公開讚揚美國前總統麥金利，效仿他的美國至上主義。麥金利摧毀了西班牙海上霸權，將加勒比海變成美國的後花園，主導了吞併夏威夷，拿下了關島和菲律賓。同時麥金利執行貿易保護主義，並致力於建立強大的工業基礎。一位21世紀的美國總統，奉行19世紀美國總統的理念，對美國、對世界都是一個不幸。

本周關注點有二：1）美國1月PCE通脹，預計核心PCE按月升0.26%，vs上期0.16%，通脹反彈的陰影揮之不去；2）德國大選，選舉後如何組成聯合政府，恐怕比哪個政黨領先更重要。除此之外，東京CPI也值得關注。

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