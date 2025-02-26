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26/02/2025

移民英國｜冬天是流感高峰期！英國人都不愛看醫生？國民醫療出了甚麼問題？

#醫療 #季節性流感 #移英港人 #醫生 #GP #NHS #英國
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　每年冬季都是英國的季節性流感高峰期，在巴士、地下鐵，總會聽見幾聲咳，而大部分人又沒有戴口罩的意識，一不小心便會成了下一個病人。移民兩年，我在英國生病已成了家常便飯，這裏大部分人生病，都很少去看醫生，一來超市很容易買到流感特效藥，二來是英國國民醫療系統（NHS）出了問題，即使你想預約看家庭醫生（GP），分分鐘到痊癒都未排到你，除非有緊急情況，或者付幾百鎊看私家醫生。

 

 

　　英國國民醫療服務體系出問題，並非一朝一夕的事，早前便有多方民調顯示，工黨之所以能在今屆大選中勝出，跟民眾對醫療服務滿意度降至歷史低點有關，因為預算緊繃，國民醫療長期面對人手不足問題令醫護人員工作量大增，但薪金卻不如香港醫護般理想，所以本地年輕人普遍都不視醫護人員為理想職業，亦有部分英國本地醫護外流至其他地方如澳洲、紐西蘭等地，尋求更好發展和待遇，國民醫療人手問題只會陷入惡性循環，除非英國政府能增加預算，令醫護人員得到合理待遇， 否則此問題只會繼續。

 

 

　　自疫情之後，很多英國人都對國民醫療失去信心，只要病得不是太嚴重，寧願自己買藥解決。情況有點像香港公立醫院，只要死不去都要排隊等幾個小時，令情況分分鐘變得更嚴重，已經病到只剩半條命，醫院的姑娘忙得不會對你有半分好面色，為何要去看醫生折磨自己？ 當然，也有些人相信自然療法，不願食西藥、也不看醫生，他們相信身體的免疫系統，能對抗病毒，藥物反而令身體調節的機能失衡，我的猶太前老闆便是自然療法的信奉者，生病只要多喝水、多休息就會好。沒有說哪個方法較正確，只要能把小病治好，大病不來，每個人都是自己的醫生。 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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