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24/02/2025

林憶蓮58歲深圳舉行巡唱首站，飊高音證寶刀未老被讚「行走的CD」 ，香港歌迷期待啟德體育園見！

#迴響Resonance #啟德體育園 #深圳 #香港 #影視娛樂 #林憶蓮 #巡迴演唱會 #音樂
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Text: wong lin lin rachel

　　香港歌手林憶蓮自從2016年舉行巡迴演唱會後，暌違9年再次出現，在剛過去的周末（22日），正式舉行《迴響 Resonance》2025巡迴演唱會，首站於深圳灣體育中心「春繭」體育場舉行。58歲的林憶蓮型格十足出場，觀眾形容她的表演零瑕疵，是真正「行走的CD」，香港歌迷期待她在香港新開設的啟德體育園舉行演出。

 

 

　　闊別舞台多年的林憶蓮，每次演出也追求完美，今次巡唱也不例外，為了讓觀眾視聽娛樂有高質素享受，於舉行前半個月已經開始搭建舞台，而且她每次到達現場踩台綵排，也會吸引不少歌迷在場外欣賞，聽著林憶蓮的歌聲，大飽耳福。

 

 

　　今次巡唱以「時空交錯」為主題，場館彷彿變成巨大神秘的時空交錯點。為了營造給現場觀眾沉浸式的舞台視聽體驗，演唱會曲目如同跨越時空的音樂史詩，圍繞「崩壞、倒塌、重生」主題。而舞台設計特別用心，其中的旋轉舞台成為大亮點，當《傾斜》的旋律響起，看似平靜的舞台開始變化。三個圓形舞台緩緩升起，如同從神秘世界中破土而出的巨物，吸引著全場觀眾的目光。

 

 

　　隨著動感的節奏響起，那平面 360 度可旋轉的舞台，讓林憶蓮無論面向哪個方向，都能與觀眾進行最近的互動。她的歌聲伴隨著舞台的旋轉。同時，現場觀眾看得陶醉，十分享受林憶蓮的歌藝。

 

 

　　當林憶蓮唱《歸零》時展唱功，F5調高音極具穿透力和爆發力。每一個高音都乾淨俐落，仍然中氣十足，觀眾大讚即使歲月流轉，她的音樂道路上依然寶刀未老，依舊是那個能夠用歌聲觸動人們心靈深處的靈魂歌者，大讚她是行走中的CD。

 

　　最後在Encore環節，林憶蓮帶來一連串經典金曲《傷痕》、《鏗鏘玫瑰》、《夜太黑》《依然》《聽說愛情回來過》，勾起大家回憶，掀起全場萬人大合唱。當《為你我受冷風吹》的旋律響起，把演唱會氣氛推向了最高潮。

 

 

　　除了連串好歌之外，林憶蓮都有跟觀眾互動，深情地表示：「謝謝今天晚上林憶蓮深圳迴響巡迴演唱會首場在座的每一位你，今晚因為有你們，我們擁有美好的回憶。」深圳一場表演完成後，她馬不停蹄將在3月1日到廈門演出、3月8日便去到南寧站。其他巡唱站如昆明、太原等都陸續於網上公開發售，傳聞巡唱中香港會是其中一站，但大會暫時未有公布。

 

深圳站歌單：

 

01 Intro + 一呼一吸

02 柿子

03 Dance Medley：天大地大／瘋了／醒醒

04 傾斜

05 逃離鋼筋森林

—— 逃離鋼筋森林

06 寂寞流星群

07 水星記（Cover 郭頂）

08 破曉

09 太陽系

10 無言歌

11 願

—— 黑洞 時間

12 李香蘭（Cover 張學友）

13 紅顏未老+野花

14 不必在乎我是誰

15 當愛已成往事

16 日與夜

—— 迴響 生命

17 纖維

18 遠走高飛

19 詞不達意

20 至少還有你

21 歸零

Encore：

22 Encore Medley：傷痕／鏗鏘玫瑰／夜太黑

23 依然

24 聽說愛情回來過

25 為你我受冷風吹

 

 

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