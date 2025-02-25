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25/02/2025

農曆二月初三文昌誕︰文昌星與風水的關係？考政府AO或大學First Honour畢業宜拜文昌？蔥芹祭品數量建議

#風水 #文武廟 #學業 #政府工 #事業 #文昌 #玄學 #蔣匡文
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。農曆二月初三是文昌誕，好多人都會拜文昌星君祈求學業優秀，文昌誕跟風水玄學的文昌星有關係嗎？今集蔣博士將為我們講解文昌星是甚麼，原來文昌星君是一位道教神明，而古代將星宿人像化大有原因，亦解釋為何古代鄉村放有很多文昌塔。香港開埠初期華人多於中環文武廟立契，在文昌星君見證簽約，足見其重要性。
今時今日，拜文昌好多人都知要準備蔥及芹菜，望學子聰明及勤力，但祭品數量應多少呢？有人認為四字和死字有同音，不吉利，但原來並非如此。如果你希望成功考入政府AO或大學First Honour畢業，農曆二月初三文昌誕拜祭又有冇用呢？即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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