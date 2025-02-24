契媽如何看2025年的Big Ideas　大起大落中，我們更要有信仰　

2025年2月6日，Cathie Wood的ARK Invest基金，公佈的 Big Ideas 2025報告，報告長達148頁共12個部分。

Cathie Wood是投資管理行業的傳奇人物。她創立了 ARK Investment Management，這是最早致力於識別和支援塑造我們未來的最具突破性的技術的資產管理公司之一。

幾年來，有關ARK和Cathie Wood本人的報導鋪天蓋地。全球後知後覺地發現，不知何故，香港人叫她做契媽，這位牛市女皇，是信仰界的傳教高手、基金界的曇花一朵，要不，基金業橫空出世的顛覆者、是預示未來創新方向的先知。

Jesus Calling上有一段Podcast，由Cathie Wood親自揭露自己的信仰，如何當年在上帝呼喚之下成立Ark Invest。

那是個美麗的夏日，我回到家裏，周圍是一片陌生的靜寂。三個孩子去基督營了，還有別的甚麼活動，我突然意識到，接下來兩周我都要一個人度過了。

我聽到上帝說。他說妳看，妳一輩子都在研究顛覆性創新，何不試著顛覆下自己的行業呢？何不用新的技術革新它？何不將新的想法公之於眾，用社交媒體傳播它？何不叫上競爭對手，一起碰撞思維的火花？

他這樣說，我遂這樣做了。

她投資Tesla，賭它顛覆汽車領域；她投資Bitcoin，她賭它掀翻貨幣體系；她籌備太空基金，她放眼火星未來；她投資流媒體平臺Roku、移動支付公司Square，它們走在技術進步的前沿，共同撥動著當代生活變革的杠杆，撬動整個世界。

她將賭注下在各行各業的顛覆者上，自己也站在資管業風暴的中心。

Big Ideas 2025報告包括如下內容：Convergence（融合）、AI Agents（AI代理）、Bitcoin（比特幣）、Stablecoins（穩定幣）、Scaling Blockchains（擴展區塊鏈）、Robotaxis（自動駕駛計程車）、Autonomous Logistics（自主物流）、Energy（能源）、Robotics（機器人）、Reusable Rockets（重複利用火箭）、Multiomics（多組合測序）。

以上這些內容，有半數是馬斯克正在開發和投資的，包括：xAI、Tesla、SolarCity、Optimus和SpaceX。Cathie Wood預測：未來年複合成長率高達38%。

此外，到2030年，顛覆性創新公司將推動新的商業週期，主導市場，屆時或將占全球股市三分之二以上的市值，複合年均增長率（CAGR）達到38%，超過科技巨頭Mag 7。

人們說，Cathie Wood是否將重蹈上世紀90年代互聯網泡沫時期那一大批明星基金經理的覆轍？他們先是飄飄然起飛，又隨著泡沫破裂摔得一敗塗地。

要成為獨角獸，需要整個創科生態圈，人才及資本市場的配合。

近年來，有幾間公司例如Temu，Shein，TikTok 成功出海，但接二連三遭到不同程度的打壓，沒有資本市場的支撐，一切帳面上的數字只是空談。

所以一般散戶及年輕人想透過這個機會財務自由，相當困難，一個國家靠這類創新企業改變國運，簡直不可能，除非你生存在美國。

大起大落之中，我們更要有信仰。你可以不信特斯拉、不信比特幣，但你信科技嗎，信科技的發展嗎？當ARK信誓旦旦地描畫著未來，你可以不信ARK，但你信未來嗎？

一個人的成就，不是以金錢、資產衡量，而是一生中，妳善待過多少人，有多少人懷念妳，生意人的帳簿，記錄收入與支出，兩數相減，便是盈利。

人生的帳簿，記錄愛與被愛，兩數相加，P&L，就是成就。就如聖經所說，你的財寶在哪裏，你的心也在哪裏。