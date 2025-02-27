從萃卦看特朗普的下場（有片）

美國總統特朗普上任後，搞到整個世界人心惶惶。他以重建美國強大為藉口，以關稅為狼牙棒，不論敵國友國、強國弱國，一律全面打壓和掠奪，跡近瘋狂。上任後，他已馬上退出世界衛生組織、世界貿易組織、《巴黎氣候協定》、聯合國人權理事會，又叫停美國國際開發署。過去美國所宣揚的自由、民主、平等、和平，他全都丟掉，赤裸裸以美國利益為優先。

特朗普的掠奪之心，毫不掩飾。內地已有人將中國成語「得隴望蜀」繙譯給美國人聽，那就是”Greenland first, then Canada”，即先取格陵蘭，再取加拿大。非只此也，他更要受美國保護的歐盟諸國以至非歐盟國家，要增加國防開支至她們GDP的5%，以便向美國增購軍備，其行徑有如「陀地」收保護費一樣。

特朗普向外掠奪之心，在上任後表露無遺。(AP)

不妨為特朗普卜個卦看看，但不宜用「特朗普」之名起卦，因為他有別的譯名，例如「川普」，因此最好以其本名Donald Trump 起卦。這是筆者獨創，因為宋代邵康節的《梅花易數》，尚未以英文名字起卦，如今一切全球化，若卜算英文名字，我的方法是，以A為1劃、B為2劃⋯⋯至Z為26劃計算。

且以Donald為上卦，Trump為下卦。Donald得出的數是4+15+14+1+12+4=50，卦以八除，50÷8=6餘2，對應先天八卦是兌卦，兌為澤；再看Trump，得出的數是20+18+21+13+16=88，卦以八除，88÷8=11，無餘數，對應先天八卦是坤卦，坤為地。上澤下地，全卦是澤地萃卦。

澤地萃卦

萃卦之「萃」，原本意指草木叢生，引申為群聚。澤在地上，是水澤滋潤大地，所以萬物群聚而生，基本上是個吉卦。但《易經》無絕對，若細心分析，萃卦上卦為兌，兌為澤，與坎卦一樣，同為水險，坎為動險，澤為靜險。而這個「兌」字，左旁加心是悅，加金是銳，加月是脫，可解作喜悅，也可以是毀折，暗藏危機。

再看萃卦下卦的坤卦，表面上也是吉卦，但《易經》講天地人，人若不能善用坤卦的「厚德載物」，會化吉為凶，情況一如《易傳．坤文言》說的「坤道其順乎，承天而時行。積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。」

坤卦行惡，便會遭殃，且是漸漸形成。剛巧萃卦旳交互卦，以二三四爻作下卦，三四五爻作上卦，正是上巽下艮的風山漸卦。而這個漸卦，會導致特朗普走向甚麼下場？這就要看Donald Trump一名所占出的萃卦，是哪一爻變。按Donald是50劃，Trump是88劃，相加是138劃，爻以六除，138÷6=23，無餘數，可見變爻是上六。

風山漸卦

一看萃卦上六爻辭，我也呆了，嚇了一跳。因為去年3月，美國有個網紅牧師比格斯(Brandon Biggs)，曾預言特朗普會在去年7月遇刺，又提到特朗普當選後，將有經濟崩潰，他並且看到特朗普在白宮橢圓形辦公室祈禱，在上帝面前雙手抱頭痛哭。

美國牧師比格斯準確預言特朗普去年7月遇刺，他又稱見到特朗普在白宮橢圓形辦公室抱頭痛哭的影像。（網上圖片）

再看萃卦的上六爻辭，只有六個字：「齎咨涕洟，無咎」。齎咨是悲傷而嘆息；涕洟是眼淚與鼻涕，形容痛哭流涕；無咎指肯反省而未至於亡國。而上六變爻所形成的變卦是否卦，指乾天陽氣停留在上，坤地陰氣停留在下，天地陰陽之氣無法交流融和，萬物閉塞不通，政亂而人不和。難道特朗普的下場真的會這樣嗎？