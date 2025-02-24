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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

24/02/2025

香港要從「留學品牌」走向「留學經濟」

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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　在香港面臨巨額財赤之際，如何推動經濟多元化，成為本港亟需解決的課題。

 

　　推動香港成為國際教育樞紐，打造「留學香港」品牌，拓展「留學經濟」，不僅有助於特區政府節省教育開支和提升大學收入，更重要的是透過教育產業化，為本港經濟注入動力，從而惠及經濟民生。

 

巨大經濟利益，海外前車可鑑

 

　　參考歐美國家發展留學產業的成功經驗，他們透過吸引國際留學生，獲得了巨大的經濟利益。例如，2021/22學年，美國的100萬名國際留學生為當地經濟貢獻了約338億美元（約2626億港元），支持了335萬個就業崗位；英國在2018/19年度的27.2萬名國際留學生，為該國帶來了259億英鎊（約2542億港元）的淨經濟效益；2022年法國的國際留學生，產生了13.5億歐元（約110億港元）的淨正餘額；2020/21年瑞典國際留學生的經濟影響，估計在35億至40億瑞典克朗（約25億至29億港元）之間——即使瑞典的留學生絕大部分以短期交換生為主。

 

　　歐美國家的成功案例，印證了教育產業的經濟潛力，這些經驗為香港提供了寶貴的參考。事實上，為推動經濟多元化發展，2009年施政報告已提出發展六大優勢產業，其中一項就是教育產業。教育產業非僅指專上教育範疇，還包括探討增加在基礎教育範疇收取非本地生的可行性，只是後來因為種種原因而未有落實，如今香港完全有能力達致。針對具體做法，筆者有以下建議：

 

　　1. 增加非本地生學費：早前教育局局長蔡若蓮表示，大學教育資助委員會未來3年將調整對八間大學的撥款，並相信香港的學費仍然有競爭力。筆者贊成在不影響市場競爭力的前提下，逐步調升大學非本地生的學費，在資助與吸引學生之間求取平衡。雖然香港提供了「一帶一路」獎學金吸引學生，但此舉旨在「搞旺個場」，最終還是希望能夠在「一帶一路」地區形成「留學香港」的風潮，從而自負盈虧來港留學。

 

筆者贊成在不影響市場競爭力的前提下，逐步調升大學非本地生的學費。(Shutterstock)

 

　　香港教育得天獨厚的優勢，除了與國際接軌之外，同時亦與大灣區以至整個中國大陸接軌。正如國家公布自去年7月起，非中國籍的港澳永久性居民也可申請回鄉證，以便利他們往來內地營商、旅遊和探親等。本港應該乘國家對外開放之大勢，積極吸引留學生來港讀書，讓他們看到畢業後留港也好，或前赴內地拓展事業人生也好，都大有可為。

 

　　2. 帶動地產市場：不少人都關注大學宿位不足問題，筆者認為毋須過慮。首先，如果宿舍是以公帑興建，則應優先留給本地學生。以筆者當年留學英國的經驗為例，當地將較便宜好住的宿舍留給當地學生，而最舊和最貴的、以商業化運作的宿位，則給予留學生租住，而非由納稅人補貼，這種做法香港也可借鑑。其次，大學可聯同私人發展商興建或改建宿舍予留學生租住，而大學附近的屋苑也會吸引留學生的注意，香港實在不需要以宿舍去吸引留學生，優質教育和未來面向中國的發展前景，才是關鍵。

 

　　3. 帶動消費市場：留學生在港居住，總得生活和消費，因而也可帶動零售、飲食等一系列服務的增長。與此同時，學生家長也會來港探望子女，留港過夜，從而帶旺酒店、旅遊、餐飲、零售等市場，為本港經濟注入動力。

 

星銳意搶學生，推「陪讀政策」

 

　　4. 拓展基礎教育非本地生市場：筆者建議在中學階段嘗試收取非本地生，並以直資學校做試點，然後檢討成效。容許直資學校收取一定比例的非本地生付費入讀，目前不論中學或小學，每名學生的單位成本不足10萬元。10萬元一年的學費，對於有能力讓子女到外地升學的家長來說，絕對是一個可以負擔的數字。向非本生收取學費，一來可以增加學費收入，二來可免除納稅人的負擔，更何況是家長可能一起來港陪讀，從而帶旺本地經濟發展。

 

　　因此，在基礎教育階段收取非本地生，真正要理順的是陪讀簽證問題。新加坡早已推出陪讀政策，容許留學生的母親、外婆或嫲嫲中的一人可以申請陪讀准證，在當地合法長期居留。申請陪讀簽證的學生年齡需符合3至16歲，一年後母親更可在新加坡合法工作。正當鄰近的地區和國家都非常銳意地搶學生，香港也應趕上。

 

金融地產待振興，須覓新動力

 

　　綜上所述，發展留學經濟不僅能帶動相關產業，更能為香港經濟開拓新的增長點。香港長期以金融和地產作為經濟支柱，但目前經濟環境低迷，兩大龍頭產業有待振興。在此背景下，各行各業應積極尋求突破，為香港經濟注入新動力。教育方面，通過建設國際教育樞紐、打造留學品牌，發展留學經濟，不僅能促進教育事業的進步，還能帶動本地經濟，改善民生，絕對是雙贏之策。

 

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