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24/02/2025

《哪吒2》票房破紀錄，超越《魔雪奇緣2》登全球第8位；同檔期《看我今天怎麼說》鍾雪瑩勤力謝票宣傳

#衛詩雅 #鍾雪瑩 #朱栢康 #游學修 #黃子華 #許冠文 #張家輝 #破地獄 #吳祉昊 #哪吒2 #看我今天怎麼說 #九龍城寨之圍城 #香港電影 #大結界 #動畫 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel

　　現時全球上映中的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），掀起「哪吒」熱潮，電影票房持續上升，前日已在香港及澳門正式上畫，戲院多條院線播映逾800場，首日兩地收票房已經逾657萬，成為港澳票房冠軍，成績亦已超過2019年的《魔雪奇緣2》和2015年的《迷你兵團》票房紀錄。同檔期上映中的香港電影還有《大結界》以及由鍾雪瑩、游學修和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》，面對競爭，鍾雪瑩與電影團隊勤力做謝票兼宣傳。

 

 

　　《哪吒2》在全球上映以來，成為大家的共同話題。這套電影有如由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的《破‧地獄》一樣，打破不少紀錄。《哪吒2》於前日在香港及澳門上映逾800場，首日門票收入已逾657萬，成為港澳票房冠軍，亦是兩地史上，動畫電影開畫冠軍。

 

 

　　這套戲超越了2019年《魔雪奇緣2》和2015年《迷你兵團》的開畫票房紀錄，而且亦超越了荷李活製作的《玩轉腦朋友2》，成為全球動畫電影票房冠軍，在全球票房排行榜的第8位。

 

 

　　香港影業協會理事長洪祖星曾接受傳媒訪問時表示，香港以及世界各地的電影界，票房陷入低迷時期，其中一個原因是題材欠新鮮感，他舉例指出，香港電影《破‧地獄》能大收旺場，全因話題內容新鮮，才激發票房。他更指出，業界若能在題材上有更多啟發，有機會打破悶局。

 

 

　　現時戲院多個院線都爭相播映《哪吒2》，不過戲迷仍然會有其他選擇，正在上映中還有不少香港製作電影，有李居明的《大迷信2025之大結界》，以及鍾雪瑩、游學修和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》，同樣得到很好口碑，主角鍾雪瑩聯同其他演員及導演黃修平，亦勤力謝票為電影宣傳，就連影帝張家輝亦在謝票場出現造勢。

 

 

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