  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
飛常談
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

25/02/2025

「寓教於商」發展桌球運動，實現多贏局面

#香港經濟發展 #飛常談 #港台評論 #體育 #桌球 #青少年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港教育工作者聯會副會長

    飛常談

　　特區政府近年對體育事業的支持逐步增加，例如將劍擊、單車、羽毛球、游泳等列為重點扶持項目，通過對精英運動員的資源投入，從而打造香港體育的金字招牌。

 

　　香港曾經舉辦過一些大型桌球賽事，例如「香港世界桌球大師賽」，這些賽事不僅提升了本地桌球的氛圍，既讓世界看到香港的桌球實力，也讓特區政府看到桌球運動的發展潛力。

 

香港在2022年於紅館舉辦世界桌球大師賽，吸引數千市民入場觀戰。（香港世界桌球大師賽fb圖片）

 

　　有見及此，康文署早前宣布自2月25日起接受持牌桌球館的申請，放寬青少年進入桌球館的限制，具體措施包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，調整至晚上11時至翌日早上7時；以及允許身穿校服的青少年進入持牌桌球館，以鼓勵更多青少年接觸桌球運動。

 

　　一直以來，桌球室給人不太好的印象：烏煙瘴氣、品流複雜。因此，最初有意見認為，政府若要發展青少年桌球運動，不應摻雜商業桌球館在內，並提建議當局可借助社區中心的場地，或資助學校改裝課室來推行。坦白說，筆者本來也認同這種看法，後來做了一些調研之後發現，這一想法不太可行。

 

　　首先，在場地方面，現時全港只有11所公共體育館配備桌球設施，其中10間提供美式桌球，但只有一至兩張球枱，僅順利邨體育館同時提供美式和英式桌球，各提供四至五張球枱。由此可見，場地數量明顯不足，無法有效支持青少年桌球運動的發展。

 

　　在地點方面，雖然西貢一些文娛中心例如曹公潭戶外康樂中心設有好幾張桌球枱，但對許多學校來說，位置過於偏遠。至於改裝學校課室，根據千禧校舍的標準，中小學的課室面積均為67平方米，而康文署的一個美式桌球室面積已達62平方米。因此，若要在已經緊湊的校舍中再騰出一個課室作為桌球室，實在困難重重，何況一間學校若只得一張球枱，實在難以支撐這項運動的進一步發展。

 

若商業桌球館認為青少年客人是商機，自然會調整營運策略，提供適合他們的環境。(Shutterstock)

 

　　相比之下，商業桌球館在市區比比皆是，交通方便之餘，球枱數量也相對充裕。當商業桌球館發現青少年是一個潛在市場時，自然會產生動機調整營運策略，包括積極落實康文署和控煙辦等要求，創造更適合中小學生的訓練環境，徹底改變以往的負面印象。

 

　　然而，若只單純開放商業桌球館而缺乏支援，只是靜待機緣巧合，期望中學生無師自通、自學成才，這就無異於守株待兔，亦無法達致推廣體育運動的政策初衷。

 

　　體育運動從來都是先普及、後拔尖，因此，筆者建議當局鼓勵學校組織桌球課外活動，利用學校津貼外聘專業教練，並借助學校附近的商業桌球場地進行訓練。這樣不僅能提供專業指導，同時可確保青少年的安全，也能使學校和家長更加安心。

 

　　要將桌球運動在青少年群體中進一步普及，筆者認為當局可鼓勵學校組織校隊，當校隊發展到一定數目，便可舉辦校際桌球比賽，以營造更熾熱的運動氛圍，從而發掘具潛力的年輕選手，最終培養出優秀運動員。

 

當局應鼓勵學校組織桌球課外活動及組織校隊，以培養優秀運動員。(Shutterstock)

 

　　透過這種「寓教於商」的模式，學校能夠在傳統球類和田徑類運動中，開闢新的體育競技項目；桌球館亦可以增加收入，另闢財源；特區政府在推廣體育運動之餘，也能夠通過教育活動，惠及經濟民生，通過官、商、校三方合作，實現多贏局面。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

我要回應
更多飛常談文章

你可能感興趣

#香港經濟發展 #飛常談 #港台評論 #體育 #桌球 #青少年
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk