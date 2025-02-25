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25/02/2025

聖約瑟書院150周年真威水

#退休 #理財 #快樂退休 #聖若瑟書院 #開放日 #盧煜明 #堅又威
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　昨天早上7點半 ，正在茶記咪報紙，手機彈出老友「中環蝴蝶」香樹輝的信息，此君對邊個邊個畢業於邊間邊間學校最有研究，擁Photographic Memory，玩嘢問：「喂肥碌，你母校聖若瑟書院好唔掂咩？乜出動咁多名人做宣傳呀，好大陣仗啫！」

 

　　阿香講乜？正是籌備多月的「聖若瑟書院創校150周年校慶開放日」，盛況空前，不少名人校友紛紛回母校齊齊慶祝，搞到上晒新聞，電視電台報章皆當港聞報。

 

創校150年的聖約瑟書院，孕育出萬計社會精英，為香港作出深不可測的貢獻。

 　　

　　點解？正因St. Joe記今年威威，出咗個中文大學校長盧煜明也，新聞人物出現，記者當然扑咪採訪。

 

　　一間學校屹立香港150年，由外國天主教會成立，訓練出人才無數（高官、醫生、馬會主席、大律師、教授、諾貝爾獎學者⋯⋯），對香港社會的貢獻，深不可測。由此觀之，香港如今發展成對「外國勢力」的龐大抗拒，又好似去到失衡地步，無法，大氣候不由我創造。

 

St. Joe記最引以為傲的兩位校友，皆中文大學校長，前有諾貝爾獎得主高錕，今有掃盡國際醫學研究大獎的盧煜明。

 

　　聖若瑟書院，唔使謙虛，絕對是名校。故此，先父才會迫呀迫，用盡一切方法，迫當年英文一嚿雲（讀中文小學）的我，日日惡補，係要谷到入記St. Joe記，終於，考咗兩年，入到。

 

　　雖成功，但正似「蝦游深水」（龍游淺水相反）極辛苦，因老師全英文教學，我根本堂堂唔知佢噏乜，自然成績滿江紅。

 

我由中文小學轉入全英文授課的聖約瑟，經常考尾四五。

 

　　於是乎，在學校被體罰（當年在男校，老師打到學生飛起閒過立秋），由兜頭兜腦兜巴星，再到藤條竹枝打手打腳，日日發生。好嘞，到派成績表日，回到家，當然又要捱先父的藤條炆豬肉。

 

　　不過，60年代的男孩，大部分皮奀肉韌，打極都無乜話好傷自尊心，轉頭就走落街又玩過。

 

　　終於，打呀打，頂呀頂，慢慢都講到多少英文，也開始聽得明老師講乜，但仍是年年考尾四五，僅僅升到班。

 

中五會考後，被迫離校，入讀新法書院，才知在母校種下的「底」有多厚。

 

　　聖若瑟水準的確高，我跟得好辛苦，但卻非常享受其開放自由有教無類的文化及作風。校內興趣班甚多，早早已培養出學生交際能力、領袖才能，協助人人發展潛質，種下日後出現多類人才、百花齊放的成果。

 

　　不過，有正也有反，自由風氣之下，亦非個個行正路，結果，有極少數成了「犯罪天才」，最終收場令人惋惜。

 

　　聖若瑟書院雖已成立150年，但絕無老化，更無停步，尤其校友，紛紛對母校栽培有感激之情，故此，捐款一浪接一浪。其中最有趣為過去兩年，大群馬迷校友組成「堅又威賽馬團體」（取校色Green and White譯音），養了一隻馬「堅又威」，早早決定將大部分獎金捐母校作建設。

 

校友合資養「堅又威」，將奬金捐母校作建設，好心有好報，至今贏了800多萬。

 

　　嘩，好心有好報，犀利！出15次，W六次、Q四次、P一次，總獎金850多萬 ，兼有機會升上頂班，真真正正成為「聖若瑟之光」。

 

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