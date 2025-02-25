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25/02/2025

換班

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　　2025年2月21日恒生指數公司公布了季度指數審議結果，對一眾指數成分股提出換班。中金公司對這此換班有解讀，如下：

 

一、恒生指數調整

 

　　此次恒生指數成分股未發生變動，仍然維持83隻成分股，但權重因個股表現進行了被動調整。其中，阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)等龍頭股因近期漲幅超限（單隻權重上限8%），被動調降了權重。這一調整或引發短期資金流出，對相應股票的價格產生一定影響。

 

二、恒生國企指數調整

 

　　恒生國企指數方面，納入了中通快遞-W(02057)（權重0.72%）和百濟神州(06160)(1.3%)，同時剔除了中國生物製藥(01177)（原權重0.35%）和李寧(02331)(0.39%)。成分股數量維持50隻不變。這一調整意味著，中通快遞和百濟神州將吸引更多被動資金的流入，而中國生物製藥和李寧則可能面臨資金流出的壓力。

 

三、恒生科技指數調整

 

　　恒生科技指數納入了騰訊音樂-SW(01698)(0.07%)和地平線機器人-W(09660)(0.34%)，剔除了東方甄選(01797)(0.23%)和眾安在綫(06060)(0.46%)。成分股數量同樣維持30隻不變。這一調整將使得騰訊音樂和地平線機器人成為新的資金關注點，而東方甄選和眾安在綫則可能面臨資金撤出的局面。

 

港股通標的亦有調整

 

　　此次港股通標的也進行了調整。納入標的方面，共有27隻新股被納入，包括英諾賽科(02577)、華潤飲料(02460)、中信金融資產(02799)、地平線機器人-W（待上市滿6個月後）等。剔除標的方面，共有25隻股票被剔除，包括周大福創建(00659)、科濟藥業-B(02171)、知乎-W(02390)、奈雪的茶(02150)等。貝殼-W(02423)亦滿足了同股不同權公司納入港股通的條件。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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