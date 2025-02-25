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25/02/2025

KK星期二｜港股見頂定調整？｜攜程績後挫 業績出事vs趁好消息出貨？｜阿里巴巴未來三年大計有咩睇頭？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二(25日)低開625點已是全日低位，不過其後跌幅收窄，中午收市報23196點，跌145點。恒指是次跌勢屬見頂還是回調？攜程(09961)公布了業績，去年第四季收入按年增長24%至逾127億元人民幣，按年亦多賺66%至逾21億元人民幣，不過績後受壓，半日收跌9%，市場對這份成績表不收貨？另外，阿里巴巴(09988)公布於未來三年將投入至少3800億元人民幣，用作建設雲計算和AI基礎設施，有望在AI範疇奠下基礎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/6Qak5IPb3gE?feature=shared

 

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