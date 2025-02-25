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25/02/2025

63歲歌神張學友海口巡唱站圓滿落幕，創下40年音樂生涯第1000場演出紀錄，展現永不言敗的精神

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Text: wong lin lin rachel

 

　　歌神張學友一向勤力，永不言休，近年再次在世界各地舉行「漫長」的《60+巡迴演唱會》，在剛過去的周日（23日）於海口完成第218場演出，也是他歌唱生涯40年來的第1000場個唱表演，認真犀利。他是首位做巡迴演唱會突破千場的歌手，而且多年來，亦創過不少紀錄，甚至打入健力士世界紀錄。

 

 

　　張學友在海口的演唱會上，慶祝自己創下1000場演唱會的紀錄，唱片公司管理層更去到現場送上禮物，一同見證這個歷史性的時刻。已經「登六」有63歲的他，今次巡迴演唱會仍然狀態大勇，兩鬢斑白卻仍然沒有老態，在演唱會上載歌載舞，中氣十足，接近3個小時的演出，氣力綽綽有餘。

 

 

　　在台上，張學友有感而發：「1000場對我來講是甚麼？就是證明我過去40年，放了超過接近3000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這40年，這1000場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」

 

 

　　回顧張學友以往分別舉行過10次巡迴演唱會，1987年舉行首個個人巡演《張學友87演唱會》由香港紅館展開，他曾經走訪過18個國家及地區，與歌迷會面獻唱。雖然他曾表示，演出並不是為了破紀錄，但實在自然地創出不少佳績。

 

 

　　在1995年《友學友演唱會》總共舉行了100場，刷新當時華人歌手舉辦單次演唱會紀錄；之後在2010年《1／2世紀世界巡迴演唱會》，於一年之內突破200萬現場觀看人數，成為健力士世界紀錄官方認證的「12個月內巡演最多觀眾人數」的紀錄；並於2016年《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》，前後兩年三個月共舉辦233場，再成為華人歌手單輪巡迴演唱會最高場次紀錄；直到2023年，學友舉行全新《60+巡迴演唱會》，直至剛完成海口站，他已完成218場，相信有機會打破自己創下的巡演場次紀錄。

 

　　張學友自從1984年參加首屆十八區業餘歌唱大賽勇奪冠軍後加入娛樂圈，曾經跟黎明、郭富城、劉德華同被封為「四大天王」，入行數十年總是勤力地演出，除了穩固他的歌唱事業之外，間中亦有拍戲，去年他跟謝霆鋒主演的《海關戰線》中，不少動作場面都親身上陣，十分勇猛。已經賺到一屋黃金的他，早年成為「雷曼苦主」之一，傳聞指他突然蒸發了4000萬身家，相當於他一半身家。張學友曾經接受訪問時表示，自己是穩陣派投資者，購買物業通常都作自用，他笑謂做「包租公」其實好麻煩，有很多事要兼顧；而疫情期間，工作量減少，坦言有段時間零收入。

 

 

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