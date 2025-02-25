  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

25/02/2025

【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

#特朗普 #阿里巴巴 #拼多多 #京東 #投資禁令 #中概股 #大國博弈 #《美中所得稅公約》 #合規成本 #美國優先投資政策 #AFIP
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　狼又來了？特朗普周末簽署「美國優先投資政策（AFIP）」總統備忘錄，引發阿里、拼多多、京東等中概股龍頭周一（24日）急挫。關鍵句「經濟安全就是國家安全」盡顯立場強硬，但策略模糊又恰如侵侵風格。更值留意的，反倒是其將中國包括港澳地區定義為「外國對手（foreign adversaries）」，所引發的更多潛在壁壘。

 

「考慮」擴增八大領域限制

 

　　繼特朗普第一任期（2020年11月），以行政命令禁止美資購買及限時出售31間「中國軍方關聯」公司股票，以及拜登上任4個月後（2021年6月），將禁令擴大至59間涉軍中企後，禁買、清倉、走人……狼來了的故事，又再迴盪。

 

【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

特朗普周末簽署「美國優先投資政策（AFIP）」總統備忘錄，禁買、清倉、走人……狼來了的故事，又再迴盪。

 

　　今次一紙不具法律強制效力的備忘錄，最大的新意在於，將「軍民融合」明確鎖定半導體、人工智能、量子、生物技術、高超音速、航空航天、先進製造、定向能八大領域，而關於實施「新的或擴大的」投資限制的字眼，暫處於「考慮（consider）」階段。

 

　　據美國國會眾議院金融服務委員會證詞及榮鼎集團估算，美國投資者持有的中國證券（股票、債券），在2020年達到1.2萬億美元頂峰，之後於2023年底降至7000億美元的5年最低。不過，中港市場去年的蓬勃升勢，或令美資持倉規模反彈至8000至9000億美元。

 

更多壁壘增合規及投資成本

 

　　AFIP作勢要在中美資本市場劃清界限，「考慮」對公開交易證券、私募股權、風險資本、退休基金等實施新限制，實際執行卻涉及外國投資委員會　(CFIUS) 、財政部、國會的繁瑣程序，乃至貝萊德、加州公務員養老金（CalPERS）、特斯拉、蘋果等在華利益持份者的盤根錯節。

 

【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

若終止1984年《美中所得稅公約》，勢比模糊的「投資禁令」更具直接殺傷力。

 

　　鑑於此，不難理解AFIP為何直指中國包括港澳地區為「外國對手」，並提及將確定是否就《外國公司問責法案（HFCAA）》（2020年底由特朗普簽署）實施了足夠財務審計標準，以及恢復退休金計劃最高受托標準。此恐意味上市公司會計監督委員會（PCAOB）、美國證監會（SEC）等為首機構，將對中國公司施加更多透明度審查，增加合規成本。


　
　　值得留意的是，倘若AFIP提及的暫停或終止1984年《美中所得稅公約》成真，理論上將減少美國投資者在中國市場的利潤、股息所得，變相增加其投資成本，最終或導致投資者拋售，此勢比模糊的「投資禁令」更具直接殺傷力。

撰文:金子安

 

【你點睇？】特朗普批澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#特朗普 #阿里巴巴 #拼多多 #京東 #投資禁令 #中概股 #大國博弈 #《美中所得稅公約》 #合規成本 #美國優先投資政策 #AFIP
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk