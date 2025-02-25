張家輝自編自導自演新片《贖夢》，主題歌由他獻唱！女主角陳法拉拍MV，20年後再唱歌歌迷集氣助頒獎禮攞獎

張家輝自編自導自演電影《贖夢》，近日忙於宣傳，以及出席不同國家舉辦的影展。他落力到還兼任電影主題曲《永遠的失眠》主唱，張家輝出盡力做好每個崗位，當然充滿挑戰性及壓力。入行以來，張家輝對每次演出都十分用心、追求完美，勤力程度媲美他的「哥哥」張學友一樣。20年後再度唱歌，歌迷都十分雀躍，希望出盡力推一把讓張家輝能在年尾的音樂頒獎禮上得獎。

張家輝和張學友一直被指外貌相似，加上大家同姓，所以經常取笑是兩兄弟。近日正在做巡迴演唱會的張學友，剛創了歌唱生涯40年的第1000場演唱會紀錄。而「細佬」張家輝同樣勤力，近來為自編自導自演的電影《贖夢》，去到世界各地參加影展，宣傳自己的新戲。

同時，張家輝更兼任今次電影主題曲《永遠的失眠》主唱，他笑說：「因為製作費有限，為了慳錢，上次《陀地驅魔人》主題曲同樣為慳錢由我自己主唱，部戲我有份主演，希望可以帶出更多想像空間給觀眾。」張家輝對唱歌充滿熱誠，所以錄音時難不到他，只花了2、3小時便完成。20年後再次唱歌，令樂迷興奮不已，還笑言希望一人一力，推到張家輝年尾在頒獎禮台上見。不過，他接受商台訪問時也笑言：「我一向冇野心做歌手。」

今次還找來電影中女主角陳法拉拍攝MV，二人一起拍攝能延續戲中的角色。MV中張家輝有一幕水中跳舞鏡頭，他表示跳舞是導演需要，而他也只好合作配合。MV 導演Sheng Wong則謂，從電影中部分片段剪輯在MV內，用電影結局五年後的世界為骨幹，電影和MV是互相呼應，但卻有兩種不同看法，這首歌很重電影感，前奏已經好入心，中段的鋼琴伴奏好想家輝跳舞，所以便出現水中跳舞這一幕。

《永遠的失眠》將於2025年2月28號於各大音樂串流平台上架，並於同日晚上9點釋出MV！電影《贖夢》將於3月27日於香港上映。《贖夢》由張家輝、劉俊謙和陳法拉主演，電影顧名思義以「夢」為題材，會以夢境來表達出兩段悲劇，從而帶出因果報應以及警世的作用。