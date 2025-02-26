星期日中午去一間老牌餐廳食午餐，留意到餐廳的蛋撻非常好賣，買的人是半打一打咁買。客人覺得很奇怪，餐廳的蛋撻質素雖然唔錯，但無可能咁好賣。

老闆話，以前無咁好賣，後來他改變策略，買一打蛋撻的人如果食唔晒，可以攞番去餐廳換，一打最多換兩個，半打換一個，不限時間，不限形狀，就算蛋撻爛咗都無問題。自此之後，星期日很多人買蛋撻，食唔晒就周中換新鮮出爐蛋撻，客人話回購的威力沒法擋。

很多分析員分析滙控(00005)股價點解會上升，都是非常宏觀，甚至以世界觀去睇。其實很簡單，滙控賺錢，願意派息，已經是第一步。第二步不再以股代息，股民以為所持有的股票多了，其實是攤薄了股價，荷包兜肚，兜肚荷包而已，不如派現金，股民收股息之後想買，可以從市場買，甚至買其他股票都可以。

渣打跟隨滙控，宣布回購股票計劃。(AP)

第三是回購，回購不但會將股票數目慢慢減少，股票市值亦會上升，甚至可以說是緩慢的私有化，而股民對於上市公司回購自己股票非常受落。滙控宣布回購當日，股價上升，反之個仔恒生(00011)唔宣布回購，股價下跌半成，我相信恒生在下次宣布業績時亦會作出回購。渣打(02888)有見及此，亦宣布用15億美元回購股票，執輸行頭慘過敗家。

有人話如果蝕錢，上市公司是否不應作出回購？其實，更加要回購，代表上市公司對自己的股票有信心，在未來可以回復盈利。其實，股價升跌與公司業績的關係，不及股票持有人的信心那麼大，就算上市公司賺大錢，但股票持有人沒有信心，股價仍然會下跌。

有人話地產商賣樓，如果擔保全額回購，銷量一定很好。我認為這是不可行，因為所牽涉的銀碼實在太大，倘若樓價下跌，買家一窩蜂要求地產商回購，地產商頂唔住，隨時會執笠。所以，在買樓之前一定要三思而後行，要求地產商回購是無可能。