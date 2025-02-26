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26/02/2025

準備好抽濕機！濃霧加劇，周末回南天持續影響，天水圍將軍澳下周濕度將達100%

#打工仔 #潮濕 #天氣 #回南天 #天氣預報 #天文台 #轉涼
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Text: FL Photo: 香港天文台、Pinterest

　　今周天氣不似預期，時晴時雨有時卻又陰又冷，令人摸不著頭腦。天文台預料這幾天仍受東北季候風及高空擾動的雲雨影響，為廣東沿岸帶來幾陣雨。現時影響華南沿岸的高空擾動會在明日逐漸遠離，而東北季候風也逐漸被潮濕的海洋氣流取代。本周後期至下周初廣東沿岸氣溫將逐步回升，但濕度高企，強力抽濕機要準備隨時候命了！

 

　　於高空擾動的雲雨帶正覆蓋香港，天文台預測今天大致多雲，初時有一兩陣雨，吹和緩東至東北風。

 

 

周末回南天有霧

 

　　天文台表示，周末期間有機會出現回南天氣，早晚潮濕有霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期二橫過華南。受隨後的東北季候風影響，下周中至後期，氣溫會逐步下降，天氣顯著較涼及有雨。氣溫將由今天最低約16度左右，逐漸回升至星期日約20度，但星期二又會顯著轉涼，氣溫降至最低17度左右。

 

2月27日（四）自動分區天氣預報

 

3月2日（日）自動分區天氣預報

 

東西兩區現100%濕度

 

　　踏入3月2及3日周末，預計相對濕度將「爆標」至100%，3月3日（星期一）全港多區包括香港島、九龍及新界的相對濕度均達91%以上，天水圍和一向潮濕的將軍區更高達100%。為免牆身、地板出水，家中長備抽濕機便至為上策！天文台預測下周中，相對濕度才稍為回落至70%、80%左右。

 

 

下周有雨顯著轉涼

 

　　天文台預料周末至星期一潮濕及有霧，日間溫暖。星期二則漸轉吹偏北風，下周中至後期氣溫逐步下降，天氣顯著較涼還會有幾陣雨。整周將維持陰陰冷冷和反覆的天氣，記得注意保暖。

 

3月7日（五）自動分區天氣預報

 

 

 

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