60歲以上長者2元乘車優惠：每月限240程，公交費用補貼門檻升至$500，中環、尖沙咀、灣仔及北角海濱增輕食攤檔

財政預算案2025新鮮出爐！全城關注的「2元乘車優惠」已有定案，財政司司長陳茂波宣布受惠人士對象不變，但每月上限最多乘搭240程，另外公共交通費用補貼計劃將於6 月起，補貼領取門檻由 400 元提升到 500 元。「無處不旅遊」成重點推介，中環、尖沙咀、灣仔和北角海濱加設輕食飲品攤檔，喜歡旅行的你要留意了，今年 10月起飛機乘客離境稅由120元增至200元！

財政預算案2025懶人包︱60 歲以上長者仍舊搭$2車

最新一份《財政預算案》中財政司司長陳茂波宣布將會有部分改動，但受惠人士對象不變，即60 歲以上長者仍舊可搭$2車，但留意每月上限最多乘搭240程，視乎車資不同，則有不同的優惠，乘搭交通工具時要注意。陳茂波表示，若這調整政策實行，政府可在未來五年減省共約62億元開支。

財政預算案2025懶人包︱公共交通費補貼門檻升至500元

另外，《財政預算案》中提及「公共交通費用補貼計劃」，都會有改變。補貼領取的門檻將會提升，由400元提升至500元，而門檻以上開支繼續補貼三分之一，維持補貼上限 400 元，換言之，市民的公共交通費用補貼計劃亦會「縮水」。

假設，市民每月車費開支達500元，原本計劃能領取 $33.3補貼，但新計劃下可取補貼$0。據消息指，政府去年用於交通補貼開支若為25億元，而預計25／26年財政年度，可減少5.6億元開支。同時，受惠人士將會減少10萬人。

財政預算案2025懶人包︱無處不旅遊

除繼續發展熊貓經濟外，為推廣及落實「無處不旅遊」理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，政府向旅遊發展局撥款逾12.3億元，旅發局指會運用政府撥出的資源，大力推動會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）和郵輪旅遊，並全力開拓中東和東盟的客源市場，加強推廣香港作為「穆斯林友好」旅遊目的地的形象。

圖片來源︰香港海洋公園

同時，旅發局亦會促進智慧旅遊，優化Discover Hong Kong 一站式旅遊資訊平台及提供「實時旅遊地圖」，詳細未來一年的工作計劃，將於稍後公布。

陳茂波指，旅發局會與更多國際品牌合作舉辦活動，說好香港旅遊故事，例如旅發局與巴塞爾藝術展簽署為期3年的全球策略合作協議，在每年4場全球巴塞爾藝術展設立香港文化沉浸式體驗區。此外，亦會加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等。

財政預算案2025懶人包︱多個海濱加設輕食攤檔

另一個好消息！政府正全力優化維港兩岸海濱。政府今年會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，加設輕食飲品攤檔，為遊人帶來更好體驗。另外，財政司司長陳茂波指出政府已邀請港鐵公司，研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會以帶動遊艇旅遊。

剛開放的北角東岸板道西段，深受市民歡迎。板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地亦會在今年完成。（圖片來源︰東岸板道社區聯絡中心fb）

財政預算案2025懶人包︱飛機乘客離境稅增至$200

喜歡旅行的你，要留意了，2025年10月起，增加飛機乘客離境稅，由120元增至200元，每年增加約16億元收入。

圖片來源︰香港國際機場fb

財政預算案2025懶人包︱擬向離境私家車徵收邊境建設費

熱愛北上的朋友更要密切留意，政府研究向離境私家車徵收邊境建設費（如每部收200元），旅遊巴士和貨車不受影響，政府估計如落實可為庫房每年增加約10億元收入。

財政預算案2025懶人包︱增加全港住宅智能廚餘回收桶

財政司司長陳茂波在財政預算案宣布增撥1.8億元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量，以加強源頭減廢。環境及生態局 EEB指，首座都市固體廢物轉廢為能設施「I·PARK1」預計在今年內投入運作。

圖片來源︰大嘥鬼 Big Waster fb

財政預算案2025懶人包︱3億元資助裝高速充電樁

如果你駕駛電動車，日後車子要充電可能更方便。政府會在年中推出3億元資助計劃，預計可推動業界在2030年，累計裝置3000個遍布全港的高速充電樁，供額外16萬輛電動車使用。

財政預算案： www.budget.gov.hk